kronika

Gorelo v kuhinji bloka

24.5.2024 | 07:00 | M. K.

Sinoči ob 19.45 je na Jerebovi ulici v Novem mestu gorelo v kuhinji v večstanovanjskem objektu. Stanovalci so že pred prihodom gasilcev pogasili ogenj na štedilniku. Gasilci GRC Novo mesto so s termovizijsko kamero pregledali poškodovane kuhinjske elemente in strop ter prezračili prostore.

Simbolna slika (Foto: arhiv; S. Š.)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TUŠEV DOL, TP ROŽIČ VRH, TP STRAŽNJI VRH, TP ZADRUŽNA ZIDANICA, TP MAVRLEN, TP DOBLIČKA GORA 2.

- od 7:30 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOČEVJE PRI ČRNOMLJU na izvodu PROTI AVTOMEHANIKU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE POLJANE 1997;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJE;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE 1985.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS 1;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KREMENJAK - RUPERČ VRH 2, izvod 3.NA DROG LEVO;

- od 8:45 do 9:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS 2;

- od 10:30 do 11:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS 3;

- od 11:45 do 12:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI SLATNIK;

- od 12:00 do 15:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA BAJNOF, TP BAJNOF.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODICE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLOŠTER2;

- od 10:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUHOR, izvod 1.GOR. SUHOR.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Pijavice vas, nizkonapetostno omrežje – Novo naselje smer Mirna in Pijavice smer Mirna med 8:00 in 14:00 uro.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Reštanj med 8. in 9. uro; na področju nadzorništva Krško okolica pa na območju TP Senuše, nizkonapetostno omrežje – Senuše med 8. in 14. uro.

