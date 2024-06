kronika

FOTO: Zaseg v Brezju; krogla prebila vetrobransko steklo parkiranega avta

13.6.2024 | 12:40 | M. K.

S Policijske uprave Novo mesto danes med drugim poročajo o hišnih preiskavah v Dobruški vasi in Brezju, v katerih so zasegli več ukradenih predmetov. V torek in sredo so sicer obravnavali tudi veliko vlomov in tatvin, nekaj je bilo prometnih nesreč, posredovali so zaradi pretepov in vsiljivega beračenja. Nekaj podrobnosti v nadaljevanju.

KRONIKA 11.6.2024

Na številki policije 113 so sprejeli 238 klicev in obravnavali 85 dogodkov, ki so zahtevali posredovanje policije.

Kriminaliteta

Policisti so obravnavali trideset različnih dogodkov, povezanih s kriminaliteto. Od tega je bilo pet različnih tatvin in osem vlomov.

Iz Zaloga pri Škocjanu so dopoldne klicali policiste, ker so ugotovili, da so jim ponoči vlomili v gospodarsko poslopje in ukradli štirinajst piščancev. Lastnikom so povzročili za okoli dvesto evrov škode.

Med četrto in peto popoldne so neznanci ukradli skiro, ki ga je obiskovalec knjižnice v Novem mestu pustil v hodniku med obiskom knjižnice. Lastniku so naredili za okoli 150 evrov škode.

Policisti so popoldne opravili ogled tatvine na gradbišču v obrtni coni v Mirni Peči. Tam so si neznanci iz ograjenega gradbišča prisvojili tri lesene kolute z električnimi vodniki v vrednosti nekaj več kot 20.00 evrov.

Na Šegovi v Novem mestu so popoldne ugotovili, da so jim v zadnjih nekaj dneh vlomili v garažo in odpeljali motor Piaggio, rdeče barve in belimi aluminijastimi platišči. Lastniku so naredili za okoli štiristo evrov škode.

Podoben primer so obravnavali tudi brežiški policisti v Kraški vasi. Tam so z vlomom na nezakoniti način prišli do kros motorja znamke Honda, CRF 250, letnik 2015, rdeče barve. Lastniku so naredili za okoli štiri tisoč evrov škode.

Zvečer so policisti iz Šentjerneja opravili ogled vloma v zidanico v Šmarju. Po prvih ugotovitvah so ponoči storilci iz objekta ukradli kosilnico, lastnikom pa skupaj povzročili za okoli tisoč evrov škode.

Okoli pol šeste ure popoldne so neznanci vlomili v parkiran avtomobil na parkirišču pokopališča Srebrniče. V vratih avtomobila so našli denarnico z nekaj malega denarja, dokumenti in karticami, v skupni vrednosti okoli petsto evrov. Je bilo pa veliko več škode na avtu (povita vrata in razbito steklo), saj ocenjujejo, da bo popravilo stalo vsaj dva tisoč evrov.

V noči na torek se je sprožilo več alarmov v trgovini v Mirni Peči. Zasebna varnostna služba je na kraj napotila varnostnika in o dogodku obvestila policiste. Slednji so na kraju ugotovili, da je prišlo do vloma, a po prvih ugotovitvah ni bilo nič odnesenega. Domnevajo, da je storilce pregnal alarm. Kljub temu so z vlomom povzročil za okoli štiri tisoč evrov škode na vratih in opremi.

V isti noči so vlomili v hišico teniškega kluba v Sevnici in odnesli nekaj denarja in pijače ter povzročili skupaj za okoli dvesto evrov škode. Vlomili so tudi v prostore nogometnega klua v Podzemlju in odnesli za okoli petsto evrov pijače in hrane.

Kriminalisti so v torek dopoldne opravili ogled kraja požara na osebnem avtomobilu v Črnomlju, ki je zagorel ponoči. Po prvih ugotovitvah je zagorelo pod vozilom, nakar se je požar razširil, dokler ga niso lastnik vozila in gasilci pogasili. Nastalo je za okoli osem tisoč evrov škode, kriminalisti pa preiskujejo primer zaradi suma storitve kaznivega dejanja, saj domnevajo, da je bil požar podtaknjen. Preiskava je v teku.

V hišnih preiskavah zasegli več predmetov

V Dobruški vasi so policisti iz Šentjerneja na podlagi odredbe sodišča opravili dve hišni preiskavi in pri tem zasegli več predmetov, za katere sumijo, da so ukradeni (različno orodje in drugi predmeti).

Novomeški policisti pa so opravili tri hišne preiskave v Brezju. Iskali so predmete, ki so povezani s kaznivim dejanjem grožnje. Pri dveh osumljencih so zasegli nekaj nabojev in pištolo. Med preiskavo so odkrili dve registrski tablici, motorno žago Stihl in baterijski rezalnik znake Makita, ki jim lastniki niso znali pojasniti izvora. Vse so zasegli. Najdenim predmetom še iščejo lastnike. Morebitni oškodovanci, lastniki orodja, naj se oglasijo na policijski postaji Novo mesto z dokazili o lastništvu ali pokličejo na njihovo tel. številko 07 33 27 400.

Zaseženi predmeti v Brezju brez lastnika

V naselju so zasegli tudi pištolo. (Fotografiji: PUNM)

Prometna varnost

Policisti so obravnavali dvanajst prometnih nesreč, od tega štiri z lahkimi poškodbami, v štirih primerih je šlo za povoženje divjadi.

Črnomaljski policisti so nekaj po eni popoldne kontrolirali 70-letnega voznika osebnega avtomobila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola (opazili so ga med nezanesljivo vožnjo in vožnjo po levi strani) odredili preizkus alkoholiziranosti. Tega je odklonil, zato so ga odpeljali v pridržanje ter uvedli postopek o prekršku.

Pred trgovino grozil s pretepom



Šentjernejski policisti so zaradi kršitve javnega reda in miru obravnavali 28-letnika iz Mihovice. Pred trgovino v Mercatorju je grozil s pretepom. Policisti so ga izsledili, opravili razgovor in mu napisali plačilni nalog.

Mejne zadeve in tujci

Na območju policijske uprave Novo mesto so policisti obravnavali 71 oseb, ki so notranjo mejo med Hrvaško in Slovenijo prestopili na nedovoljen način oziroma niso izpolnjevali pogojev za bivanje na območju Slovenije. Vse so obravnavali na območju Posavja (Rigonce, Brežice, Loče, Dobova, Obrežje, Nova vas).

KRONIKA 12.6.2024

Na številko policije 113 so sprejeli 225 klicev in obravnavali 88 dogodkov, ki so zahtevali posredovanje policije.

Kriminaliteta

Dopoldne so črnomaljski policisti opravili ogled tatvine telefonskega kabla na relaciji od Omote proti Gradniku (območje Semiča). Neznanci so v zadnjih dneh iz drogov potrgali za približno 800 metrov telefonskega kabla in s tem povzročili za okoli 4.500 evrov škode.

Iz mrliške vežice v Dolenjskih Toplicah so v zadnjem tednu dni iz vrat odtrgali dve bakreni plošči skupne površine okoli tri kvadratne metre in s tem naredili za okoli sto evrov škode.

Na Uršnih selih so vlomilci iz prostorov telekomunikacijskega podjetja pokradli osem akumulatorjev in povzročili za nekaj tisoč evrov škode.

Policisti iz Trebnjega obravnavajo kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti. V Račjem selu so popoldne prijavili poškodbo vetrobranskega stekla avta. Po prvih ugotovitvah ogleda je krogla strelnega orožja v zadnjih dneh prebila vetrobransko steklo parkiranega vozila. Nastala je gmotna škoda. Policisti so opravili ogled in zavarovali sledove, preiskava poteka.

V trgovini v Novem mestu je varnostnik zadržal 86-letnico, zaloteno pri tatvini. Ugotovili so, da je Novomeščanka pogosta stranka trgovina, kjer pregleduje artikle, prehrambne izdelke odpre in jih vrne nazaj na polico, da niso več uporabni za prodajo ali pa jih poje in embalažo vrne. Okoliščine še preverjajo.

Prometna varnost

Policisti so obravnavali trinajst prometnih nesreč, od tega eno s hudimi posledicami.

Okoli tretje popoldne se je na relaciji Šentjernej – Groblje pri Prekopi zgodila prometna nesreča zaradi nepozornosti in prekratke varnosti razdalje. Po prvih ugotovitvah ogleda je 32-letna voznica osebnega vozila trčila v zadnji del vozila pred njo, ki je zavijalo levo. Pri tem se je 32-letna voznica huje poškodovala, voznica pred njo pa lažje. Obe so odpeljali z reševalnim vozilom. Policisti bodo povzročiteljico kazensko ovadili zaradi povzročitve prometne nesreče zaradi malomarnosti. Prisotnosti alkohola niso ugotovili.

Prometna nesreča pri Prekopi (Fotografiji: PGD Šentjernej)

Nekaj pred polnočjo so se novomeški policisti odzvali na prijavo o nezanesljivi in nevarni vožnji kolesarja, ki je vijugal po cesti. Nekaj minut zatem so pri vožnji zalotili 18-letnika iz okolice Novega mesta. Odredil so mu preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,59 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo, mu napisali plačilni nalog in ga napotili na nočni počitek.

Razgrajali, tepli, žalili ...

Policisti so obravnavali pet kršitev javnega reda in miru na javnem kraju in dve v zasebnem prostoru.

Črnomaljski policisti bodo 27-letnici iz Kanižarice poslali plačilni nalog, ker se je fizično znesla na oškodovanko, sicer sorodnico.

Krški policisti so dopoldne posredoval na zavodu za zaposlovanje, kjer je prišlo do prepira treh oseb z zaposlenimi na zavodu. Po prvih ugotovitvah je eden izmed trojice, 20-letnik iz okolice Krškega, hotel do svetovalke na zavodu preko vrste, na kar ga je varnostnik opozoril. Med njima je prišlo do izmenjave besed. 20-letnik je sicer ukaz varnostnika upošteval, pri tem pa se je nesramno in žaljivo obnašal, zato so mu policisti napisali plačilni nalog.

Krški in novomeški policisti so obravnavali dva državljana Romunije, ki so ju zalotili pri vsiljivem beračenju. Najprej so ju opazili v Novem mestu, nato pa so ju policisti zalotili pri trgovskem centru v Krškem. 59-letnik in 35-letnik sta dobila plačilni nalog zaradi vsiljivega beračenja na javnem kraju.

Okoli pol sedme zvečer so na številki 113 prejeli več klicev o pretepu dveh oseb na Gubčevi v Brežicah. Policisti so na kraju v akciji zalotili dve osebi ter vzpostavili red. Po prvih ugotovitvah sta se sprla 34- in 35-letnik. Ob prihodu policistov se opiti 34-letnik ni pomiril, nedostojno se je obnašal do policistov, ni upošteval ukazov in je nadaljeval s kršitvijo, zato so uporabili prisilna sredstva, ga vklenili in odpeljali v pridržanje na policijsko postajo. Oba bosta prejela plačilne naloge.

Črnomaljski policisti so okoli pol desete zvečer posredovali v Črnomlju, kjer je 40-letni domačin razgrajal in vpil na javnem kraju ter zmerjal vse, ki so prišli mimo. Policisti so mu napisali plačilni nalog, nakar je odšel proti domu.

Mejne zadeve in tujci

Na območju policijske uprave Novo mesto so policisti obravnavali 109 ilegalnih migrantov. Pet so jih prijeli na območju policijske postaje Črnomelj (Tribuče in Marindol), tri v Metliki, preostale pa v Posavju (Rigonce, Jereslavec, Dobova, Obrežje, Brežice, Slovenska vas, Podvinje, Rakovec).

