Pri umikanju zapeljal na brežino in obvisel

14.6.2024 | 18:15 | R. N.

Ob 13.10 je pri naselju Pristava, občina Novo mesto, voznik s kombijem pri umikanju drugemu vozilu zapeljal na brežino in obvisel. Gasilci GRC Novo mesto so ga s tehničnim posegom zvlekli na cestišče. Vozilo je nepoškodovano, so sporočili z novomeške izpostave regijskega centra z obveščanje.

Garaža GRC Novo mesto - danes so trikrat izvozili na pomoč. (Foto: arhiv DL)

Že zjutraj, ob 6.58, sta na Šegovi ulici v Novem mestu trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so odklopili akumulator ter s tehničnim posegom odprli vrata avtomobila. Ekipa nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto je na kraju pregledala voznico in jo odpeljala v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Izteklo motorno olje

Ob 17.18 je v Lobetovi ulici v Novem mestu na parkirišču gostinskega lokala iz osebnega vozila izteklo motorno olje. Gasilci GRC Novo mesto so madež na površini okoli pet kvadratnih metrov nevtralizirali in počistili, so še zapisali v sporočilu za javnost.

