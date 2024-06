kronika

Danes brez elektrike

14.6.2024 | 07:00 | M. K.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE RODINE na izvodu ZIDANICE DESNO;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IND. CONA KANIŽARICA 1 na izvodu ROMI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSKORŠNICA 1992, TP PRILOZJE;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRUPA, TP KRIVOGLAVICE 1999;

- od 12:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI ČREŠNJEVCU 1967, TP ROSALNICE2 1992;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVIČI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKI OREHEK, izvod 1. VAS PROTI DOLŽU;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NA HRIBU-D.SUŠICE izvod 2. D. SUŠICE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAPUŽE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 8:30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTJURIJ, izvod 1. VAS LEVO.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico na območju TP Radna, nizkonapetostno omrežje – Radna med 8:00 in 10:00 uro.

