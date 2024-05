družabno

Tudi v GEN-u so tekli

10.5.2024 | 13:30 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Boštjan Colarič

Na dan Zemlje je družba GEN pripravila Podnebni tek, v katerem je sodelovalo več kot 250 mladih tekačev in kolesarjev s posavskih šol. Sodelujoči v projektu pod okriljem Ekošole so prebrali svoje podnebne zaveze in pokazali veliko skrb za prihodnost našega planeta, ob tem pa je omenjena družba z Ekošolo podpisala tudi podnebno zavezo. Ta jih zavezuje k spodbujanju trajnostnega razvoja in okoljske odgovornosti, s tem pa k skupnemu doprinosu h globalnim prizadevanjem za ohranjanje planeta, predvsem na področju promocije okoljske vzgoje in izobraževanja.

Mladi tekači in kolesarji so na zaključni prireditvi pred Informacijskim središčem GEN, obeležili dan Zemlje in pokazali, kako pomembna je skrb za naš planet. V GEN-u verjamejo, da so prav takšne iniciative, ki združujejo mladostniški zagon in izobraževanje o trajnostnem razvoju, ključ do gradnje svetlejše prihodnosti za nas vse. Dogodka so se udeležili tudi zaposleni v GEN energiji in v Termoelektrarni Brestanica, pridružili pa so se jim še profesionalni športniki - predstavniki Smučarske zveze Slovenije in Atletske zveze Slovenije.

Na fotografiji (od leve proti desni) so vodja službe korporativnega komuniciranja Tanja Jarkovič, sodelavec za sisteme in pomoč uporabnikom Rok Župevc ter vodilni inženir za analize dr. Luka Štrubelj.

