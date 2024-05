Pancar v Franciji do novih točk

Nekaj ur po dirki so komisarji tekmovanja sporočili, da sta si zaradi nespoštovanja pravil ob mahanju rumenih zastav v drugi vožnji kazen dveh mest pribitka prislužila Seewer in Horgmo. Dirkača sta posledično s četrtega in petega mesta nazadovala na šesto oziroma sedmo. S tem pa sta največ pridobila Gajser in Španec Jorge Prado.

Gajser je napredoval na četrto mesto, Prado pa na peto. Francoz Romain Febvre, ki je pred tem že slavil na vrhu stopničk za zmago na domači VN, je v seštevku dirke padel na drugo mesto z 42 točkami. Tretji je bil Nizozemec Jeffrey Herlings (40 točk). Slovenski as je posledično prejel tri točke več in s tretjega skočil na prvo mesto v dirki. V skupnem seštevku pa je še povišal prednost.

Sedemindvajsetletni Gajser je bil sicer že po prvi vožnji v najboljšem položaju, da bi posegel po prvi zmagi v sezoni. Zanesljivo je ugnal vse tekmece, potem ko je večino dela opravil v prvem krogu in prehitel tako na koncu drugouvrščenega Prada in tretjega Febvra.

Slednji je v drugo, ko je močno deževje pošteno namočilo progo, najbolje startal in si takoj privozil veliko prednost. Gajser je vozil za kasnejšim zmagovalcem drugega dela Herlingsom, pet minut pred koncem pa se je Slovencu primerila napaka, ko je zdrsnil po skoku in izgubil nekaj mest.

Do konca se je vozil na šestem mestu, a ostal pred najbližjim zasledovalcem v skupnem seštevku Pradom. Ta je prvotno končal sedmi, a se je nato po izrečenih kaznih položaj spremenil.

Gajser ima v skupnem seštevku po novem pet točk naskoka pred Špancem (348:343). Febvre ima v seštevku 319 točk. Herlings je z zmago v drugi vožnji četrti z 287 točkami.

Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar je v obeh vožnjah zasedel 14. mesto, s čimer je v Franciji skupaj osvojil 14 točk za končno 13. mesto. V skupnem seštevku ima 79 točk in je 14.

V razredu MX2 je prevladoval Belgijec Lucas Coenen. Dobil je obe vožnji (50 točk) ter ugnal drugouvrščenega Nizozemca Kaya de Wolfa (42) in tretjega Italijana Andreo Adama (40).

V seštevku ima de Wolf na vrhu 342 točk, najbližji zasledovalec je Nemec Simon Längenfelder z 290.

V Franciji bi moral v evropskem pokalu dirkati tudi Jaka Peklaj, a je po končanih nastopih na obeh treningih zaradi kasnejših težav z motorjem ostal brez nastopa na obeh dirkah.

Naslednja dirka v SP bo čez dva tedna za VN Nemčije v Teutschenthalu.

* Izidi:

* MX2:

- skupno na dirki: 1. Lucas Coenen (Bel) 50, 2. Kay de Wolf (Niz) 42, 3. Andrea Adamo (Ita) 40, ...;

- skupno SP (7): 1. Kay de Wolf (Niz) 342, 2. Simon Längenfelder (Nem) 290, 3. Lucas Coenen (Bel) 283, ...;

* MXGP:

- 1. vožnja: 1. Tim Gajser (Slo), 2. Jorge Prado (Špa), 3. Romain Febvre (Fra), ... 14. Jan Pancar (Slo) ...;

- 2. vožnja:. 1. Jeffrey Herlings (Niz), 2. Romain Febvre (Fra), 3. Pauls Jonass (Lat), 4. Tim Gajser (Slo), ..., 14. Jan Pancar (Slo), ...;

- skupno na dirki: 1. Tim Gajser (Slo) 43, 2. Romain Febvre (Fra) 42, 3. Jeffrey Herlings (Niz) 40, , ..., 13. Jan Pancar (Slo) 14, ...;

- Skupno SP (7): 1. Tim Gajser (Slo) 348, 2. Jorge Prado (Špa) 343, 3. Romain Febvre (Fra) 319 ... 14. Jan Pancar (Slo) 79, ...

STA; M. K.

