šport

Krka z visoko zmago proti Velenju potrdila obstanek v 2. SNL

19.5.2024 | 18:20 | R. N.

Novo mesto - Nogometaši Krke so na zadnji tekmi sezone premagali Velenje s kar 5:0 in si tako zagotovili obstanek v 2. SNL, v kateri so osvojili 13. mesto. Naslov prvaka je osvojilo Primorje, ki napreduje v prvo ligo, v tretje ligo pa sta izpadla Tabor Sežana in Fužinar.

Nogometaši Krke bodo tudi naslednjo sezono igrali v 2. SNL. (Foto: arhiv DL)

Novomeščani so proti Velenju zadeli že v prvi minuti, natančen je bil Ricard Fernandez Betriu, ki je svoj drugi gol dosegel na začetku drugega polčasa, ko je bil natančen iz enajstmetrovke. Vmes je za Krko zadel tudi Veron Šalja, v 54. Minuti je na 4:0 povišal Tilen Kovačič, zadnji zadetek pa je prispeval Nik Pirc.

2. SNL, 30. krog:

Rudar Velenje : Krka 0:5 (0:2)

Strelci: 0:1 Betriu (1.), 0:2 Šalja (40.), 0:3 Betriu (49./11 m), 0:4 Kovačič (54.), 0:5 Pirc (90.).

Triglav Kranj : Jadran Dekani 1:2 (1:0)

Tolmin : Gorica 0:0

Beltinci Klima Tratnjek : Fužinar Sij Ravne Systems 6:2 (3:1)

Tabor Sežana : Primorje eMundia

Nafta 1903 : Dravinja 0:2 (0:2)

Vitanest Bilje : Kety Emmy&Impol Bistrica 3:0 (2:0)

Brinje Grosuplje : Ilirija 1911 1:1 (0:1)

Lestvica:

1. Primorje eMundia 30 17 9 4 49:25 60

2. Nafta 1903 30 18 4 8 55:31 58

3. Beltinci Klima Tratnjek 30 17 5 8 49:24 56

4. Gorica 30 15 8 7 51:28 53

5. Brinje Grosuplje 30 15 7 8 52:35 52

6. Triglav Kranj 30 14 6 10 44:35 48

7. Kety Emmi&Impol Bistrica 30 13 5 12 45:46 44

8. Rudar Velenje 30 10 7 13 33:49 37

9. Jadran Dekani 30 9 9 12 34:37 36

10. Vitanest Bilje 30 9 7 14 44:51 34

11. TKK Tolmin 30 8 10 12 34:45 34

12. Dravinja 30 9 7 14 29:42 34

13. Krka 30 9 6 15 40:49 33

14. Ilirija 1911 30 7 9 14 31:44 30

15. Tabor Sežana 30 7 9 14 38:59 30

16. Fužinar Ravne 30 6 6 18 33:61 24

‹ nazaj