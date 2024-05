družabno

VIDEO: Nuša in Alenka na poti prepoznavnosti

20.5.2024 | 13:30 | Tekst: Renata Mikec

Foto: alenka kesar zgodovina

Na fotografiji z Alenko Kesar je Simon Gomilšek iz skupine Karavans

Posavci se zagotovo z veseljem spomnijo ene najboljših žur skupin, znane z imenom Karavans. V njej je, preden je začela solistično kariero, pela tudi danes uspešna slovenska pevka Nuša Derenda. Redki so javno dostopni ohranjeni video posnetki in fotografije tistih časov, zato je ta, ki ga je ustvaril zdaj že upokojeni snemalec TV Slovenija Jože Grajžl, toliko vrednejši. Nastal je okoli leta 1992, skupina, ki je iz povsem običajnega večera znala narediti »peklenski žur«, je takrat nastopala po Sloveniji, še več pa v Nemčiji, Švici in celo v ZDA. Njihovo ustvarjanje je trajalo sedem let, ki so bila, kot nam je nekoč zaupala Nuša, nepoznabna, a izjemno naporna, saj so imeli Karavansi tudi od 150 do 180 nastopov letno.

Grajžlov posnetek, ki ga objavljamo, pa je legendaren še po nečem. Takrat je svojo novinarsko pot začenjala še ena mlada in uspešna Posavka, ki jo danes poznamo pod imenom Alenka Kesar. Kot Alenka Mirt in kasneje Iskra se je verjetno mnogi spomnite iz oddaje Vizita na Pop TV. To je bilo eno njenih prvih novinarskih javljanj v TV program.

