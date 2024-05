družabno

Kaleen v obleki m.fiction

19.5.2024 | 15:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto (Vir): IG Kaleen Music

Letošnje vroče evrovizijsko dogajanje je zaključeno, komentiranje je poniknilo z družbenih omrežij, življenje se je vrnilo v ustaljene tirnice, letošnja zmagovalka Švica pa išče svoj prostor med ponudbo radijske glasbe.

Zmaga je torej odšla v nevtralno Švico nebinarni osebi z umetniškim imenom Nemo, za skladbo The Code. Odmevno dogajanje predvsem v zakulisju je letos eskaliralo s prvo diskvalifikacijo v zgodovini tega glasbeno-vizualnega dogajanja, ko je brez nastopa v finalu ostal Nizozemec Joost Klein s pesmijo Europapa. Naša Raiven, ki se ji je s pesmijo Veronika uspelo uvrstiti v sobotni finale, je na koncu zasedla 23. mesto, na turkizno preprogo pa prišla kot prva v kreaciji modne oblikovalke Anike Opara, ki je zasnovala tudi videz, s katerim se je Raiven predstavila na velikem odru.

Sicer pa je bil za Novo mesto še en dogodek izjemnega pomena. Na tako imenovani turkizni preprogi (Turquoise Carpet), kjer so se na otvoritveni slovesnosti letošnje Evrovizije predstavili vsi nastopajoči, je avstrijska predstavnica Kaleen, ki je v finalu nastopala s pesmijo We Will Rave in zasedla mesto za Slovenijo, nosila kreacijo novomeškega modnega dvojca m.fiction, škoda le, da je to pozabila omeniti, za razliko od hrvaškega predstavnika Baby Lasagne, ki je jasno predstavil svojo odrsko odpravo, delo hrvaške kreatorke Antonije Bucić. Kaleenina obleka iz črnega tekstilnega usnja je bila zagotovo ena najlepših.

Novomeški modni kreatorki blagovne znamke m.fiction sta Mia Aleksandra in Mateja Lukač, v Avstriji že dobro poznano modno ime. Sodelujeta namreč še z enim evrovizijskim zvezdnikom iz preteklosti, zmagovalcem leta 2014. To je umetnik, ki ga poznamo pod imenom Conchita Wurst.

‹ nazaj