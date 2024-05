kronika

Prisilila sta ju, da sta na bankomatu dvignila denar

9.5.2024 | 09:30 | M. K.

Včeraj nekaj pred 11. uro so policiste obvestili, da naj bi v Novem mestu neznanca z grožnjami prisilila dva oškodovanca, da sta na bančnem avtomatu dvignila denar in jim ga izročila. O nasilnežih je OKC takoj seznanil vse policiste na širšem območju in na podlagi opisa so policisti izsledili in prijeli 18-letnika z območja Brežic in 16-letnika z območja Novega mesta, danes poročajo s Policijske uprave Novo mesto. Osumljencema so zasegli denar in ga izročili oškodovancema. Ugotovili so še, da je mladoletnik, ki je bil pod vplivom alkohola, razgrajal na terasi gostinskega lokala in razmetaval stole. Policisti so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvah javnega reda in miru bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, zoper oba pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Simbolna slika (Foto: arhiv; M24)

Trebanjski policisti prijeli vlomilca - plenil po novogradnji

Trebanjski policisti so bili nekaj pred 20. uro obveščeni o sumljivem ravnanju neznanca, ki naj bi iz nedograjene stanovanjske hiše odnašal gradbeni material. Takoj so se odzvali in na kraju prijeli 45-letnega osumljenca iz Brezja, ki je iz objekta odnesel električne vodnike in električne podaljške. Ukradene predmete so mu zasegli in nadaljujejo preiskavo, nakar bodo zoper 45-letnika na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Vlom in tatvina

Med 3. 5. in 7. 5. so v Straži neznanci s strehe objekta potrgali bakrene žlebove, obrobe in cevi. S tatvino in poškodovanjem objekta so povzročili za okoli 4.000 evrov škode.

Na območju Čateža ob Savi je v noči na sredo nekdo vlomil v gostinski lokal in ukradel menjalni denar, tobačne izdelke in steklenice z alkoholno pijačo. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 700 evrov škode.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Loče, Dobova) včeraj prijeli 35 državljanov Sirije, 20 Pakistana, 19 Afganistana, 15 Turčije, 11 Egipta, pet državljanov Bangladeša, tri iz Nepala, dva državljana Šrilanke, Maroka in Irana, državljana Gruzije, Alžirije, Indije in Nigerije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 71. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 169 klicev. Obravnavali so devet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 16. kršitev javnega reda in miru in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj izsiljevanja, ponarejanja denarja, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

‹ nazaj