kronika

FOTO: Pijan in brez vozniške trčil v križišču pri Šmihelskem mostu

17.5.2024 | 11:30 | M. K.

Včeraj nekaj po 11. uri se je zgodila prometna nesreča v Novem mestu, avtomobila sta trčila v križišču Topliške in Šmihelske ceste, pri Šmihelskem mostu. Policisti PP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je 31-letni voznik Kie sportage pripeljal po mostu. V križišču s Topliško cesto je obvozil avtomobil voznice, ki je stala pred prehodom za pešce, in trčil v avtomobil voznice, ki je pravilno pripeljala iz nasprotne smeri. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da 31-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,69 miligrama alkohola (skoraj poldrugi promil). Avtomobil so mu zasegli, zoper njega pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Trk v križišču pri Šmihelskem mostu (Fotografiji: FB PKD)

Huje poškodovana voznica

Nekaj po 9. uri se je včeraj, kot smo že poročali, zgodila prometna nesreča tudi na cesti med Žužemberkom in Bičem, pri odcepu za Reber. Policisti PP Dolenjske Toplice so opravili ogled in ugotovili, da je 61-letna voznica osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, trčila v brežino in se z vozilom prevrnila. Huje poškodovano so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Pri Žužemberku z avtom na streho (Foto: FB PKD)

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Mala Dolina, Jesenice, Loče, Kapele, Nova vas pri Mokricah, Brežice, Rakovec, Mihalovec) včeraj prijeli 28 državljanov Afganistana, 12 državljanov Indije, deset državljanov Turčije in Sirije, pet iz Rusije, štiri državljane Somalije, Maroka, Bangladeša in Pakistana, tri državljane Nepala in Konga, dva državljana Kitajske, državljana Šrilanke in Gambije. Na območju PP Metlika (Krmačina) so prijeli 18 državljanov Sirije in državljana Tunizije in na območju PP Črnomelj (Miliči) dva državljana Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 74 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 198 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami in deset nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje in poškodovanja tuje stvari ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe in nedovoljenih prehodov državne meje.

