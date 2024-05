kronika

FOTO: Avto v potok in trk v križišču

9.5.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 6.36 je v naselju Dednja vas, občina Brežice, osebno vozilo zapeljalo v potok. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, pregledali vozilo in odklopili akumulator. Poškodovanih ni bilo.

Nesreča v Dednji vasi (Foto, tudi spodaj v fotogaleriji: PGE Krško)

Ob 14.56 sta v križišču v ulici Ragovo v Novem mestu trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, odklopili akumulatorja in počistili cestišče. Tudi v tej nesreči ni bilo poškodovanih.

Nesreča v Ragovem (Foto: FB PKD)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČARDAK 3, na izvodu BLOK UL. 21. OKTOBRA;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TUŠEV DOL, na izvodu VAS.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7:00 do 14:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLOŠTER 2 2003;

- od 7:30 do 14:00 bo prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLATNIK PRI ČRMOŠNJICAH, TP BLATNIK VODOVOD PRI ČRMOŠNJICAH, TP BREZJE VODOVOD PRI ČRMOŠNJICAH, TP SELA PRI VRČICAH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 9:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUŠICE, izvod 1. HIŠE PROTI GOZDU, 2. DRGANJA SELA, 3. FABJAN, 4. SUŠICE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHPEČ, TP VRHPEČ SV. ANA, TP JELŠE PRI MIRNI PEČI, TP BIŠKA VAS in TP MIRNA PEČ2.

Distribucijska enota Krško- nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- med 8:00 in 14:00 na območju TP Jesenice Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Roženberk;

- med 10:00 in 14:00 na območju TP Mirna, nizkonapetostno omrežje – Stara Mirna.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Hrastek, Brezje Gorjanci, Gradec Gorjanci in Planina Gorjanci, med 8:00 in 13:00 uro, na območju transformatorske postaje Libna, nizkonapetostno omrežje – Libenšek med 08:00 in 14:00 uro in na območju TP Senovo šola, nizkonapetostno omrežje – Uradniška kolonija Gunjilac med 9:00 in 10:00 uro.

