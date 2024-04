družabno

Pahor na Suhadolčevem stolu

30.4.2024 | 13:30 | Tekst in foto: Milan Glavonjić

Na Trubarjev stol, ki je delo arhitekta Janeza Suhadolca, sicer tudi dolgoletnega sodelavca Trubarjeve domačije, je na prvem pogovornem večeru sedel nekdanji predsednik države Borut Pahor. To priložnost je izkoristil tudi za predstavitev svoje knjige Zmaga je začetek.

Moderatorka večera je bila Ribničanka Nuša Lesar, znan obraz komercialne televizije. Pahor je v pogovoru razkril, da za svoje morda najmodrejše državniško dejanje v 32-letni politični karieri šteje dogodek iz leta 2020. Takrat sta se z italijanskim kolegom Sergiem Mattarello prijela za roke in se poklonila bazoviškim žrtvam in žrtvam fojb. »Prijateljstvo in državniška vizija sta obrodila sadove, saj je bil kasneje Slovencem v Trstu vrnjen Narodni dom. Takraten spravni korak sem dojel kot spomin na vse žrtve vojne, ne glede na to, na kateri strani so padle,« je povedal Pahor, ki je podobno storil tudi z nekdanjim velikolaškim županom Antonom Zakrajškom pred desetimi leti ob odkritju spominske plošče na Karlovici pri Velikih Laščah.

»Tudi takrat so mi nekateri to zamerili, jaz pa sem to storil kot prvi poskus simbolne sprave,« je poudaril Pahor. Na fotografiji je z velikolaškim županom Matjažem Hočevarjem, podžupanom Dejanom Zakrajškom in z moderatorko prijetnega večera Nušo Lesar.

