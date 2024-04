kronika

Policija prosi za pomoč / Pogrešanega moškega z območja Krškega našli

5.4.2024 | 13:40 | M. K.

S Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da so pogrešanega moškega z območja Krškega naši in da je z njim po prvih informacijah vse v redu.

Ilustrativna fotografija

Svojci so policiste sinoči okoli 21. ure obvestili, da pogrešajo moškega z območja Krškega.

Policisti takoj začeli z aktivnostmi za njegovo izsleditev, v današnji iskalni akciji na širšem območju pa so sodelovali policisti PU Novo mesto, svojci in sosedje pogrešanega, gasilci, vodniki službenih psov in vodniki reševalnih psov. Območje so pregledovali tudi z droni.

