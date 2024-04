kočevsko-ribniško

Pogozdovali tudi na Kočevskem / Prostovoljci bodo posadili 10.000 sadik

3.4.2024 | 09:40 | STA; M. K.

Kočevje - Družba Slovenski državni gozdovi s partnerji znova organizira tradicionalno vseslovensko prostovoljsko akcijo sajenja dreves, katere namen je širiti zavest o ohranjanju gozdov. Akcija Pomladimo gozdove 2024 bo potekala v soboto na petih lokacijah po Sloveniji, zasaditi nameravajo okoli 10.000 sadik.

Z ene prejšnjih akcij (Foto: arhiv; SiDG)

Prostovoljska akcija bo potekala med 9. in 12. uro na Kočevskem v bližini vasi Onek, Predmeji v Trnovskem gozdu, v Lovrencu na Pohorju, Velenju in ob Bohinjskem jezeru.

Udeleženci akcije bodo skupaj posadili okoli 10.000 sadik gozdnega drevja. Po navedbah družbe bodo pomladitve deležne tiste gozdne površine, ki jih je v zadnjih letih prizadel vetrolom, dodatno pa so bile poškodovane še zaradi napadov podlubnikov.

Izjema je lokacija v Lovrencu na Pohorju, kjer gre za sajenje dreves v okviru študijskega objekta, kjer proučujejo nove nabore zaščitnih gozdnogojitvenih ukrepov za zaščito mladja pred objedanjem rastlinojede divjadi.

Kot so poudarili v družbi, je sajenje sadik gozdnega drevja nezahtevno opravilo, primerno za vse generacije. Udeleženci morajo s seboj prinesti orodje za sajenje - rovnico, kramp ali motiko. Potrebujejo tudi zaščitne rokavice in primerno terensko obutev. Najlažje je, če sadijo v paru in si tako delijo orodje, so dodali v sporočilu za javnost.

Na deloviščih bodo udeležence pričakali gozdarji Slovenskih državnih gozdov in Zavoda za gozdove Slovenije, ki bodo izvedli demonstracijo pravilnega sajenja in nudili strokovno pomoč.

Akcijo, katere glavni cilj je osveščati javnost o pomenu ohranitve gozdov in narave, so podprli Zavod za gozdove Slovenije, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov in Zveza tabornikov Slovenije, pridružuje pa se ji tudi več podjetij.

Za vsako od lokacij je na spletni strani Slovenskih državnih gozdov objavljeno zbirno mesto, informacija o dostopu in geografskih koordinatah. Na spletni strani se zaradi lažje organizacije zbirajo tudi prijave udeležencev, so pojasnili v družbi. Prijave zbirajo do vključno četrtka, 4. aprila.

V družbi Slovenski državni gozdovi so od ustanovitve sredi leta 2016 do konca leta 2023 skupaj posadili preko 3,5 milijona sadik na 1700 hektarjih gozdnih površin. Največ sadik so posadili v letih 2019 in 2020 (650.000 oz. 880.000), kar je bila po njihovih navedbah posledica hudega vetroloma konec leta 2017. Predlani so posadili 530.000 sadik, lani pa 435.000.

V družbi poudarjajo, da so načrti za letos podobni. Ob tem so dodali, da so za gojitvena, varstvena in biomeliorativna dela, ki zajemajo več kot le sajenje dreves, v osmih letih namenili prek 22 milijonov evrov.

