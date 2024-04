gospodarstvo

Tudi o posledicah tragedije / Nadzorniki Melamina o letnem poročilu

20.4.2024 | 11:00 | M. K.

Kočevje - Nadzorni svet kočevskega kemičnega podjetja Melamin je v četrtek obravnaval revidirano letno poročilo za 2023 in se seznanil s poslovanjem družbe v prvih treh mesecih tega leta. Vnovič je celostno obravnaval posledice hude delovne nesreče z eksplozijo v maju 2022, v kateri je umrlo sedem ljudi, nastalo pa je za okoli 37 milijonov evrov škode, in ukrepe za odpravljanje posledic tega dogodka.

Nadzorniki so obravnavali še izjavi o upravljanju in spoštovanju kodeksa o upravljanju javnih delniških družb za 2023, so iz Melamina sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Foto: arhiv; FB Melamin

