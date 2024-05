posavje

Čez tisoč kresovalcev ob velikanskem kresu

1.5.2024 | 16:00 | Foto: L. Z.

Dečno selo - Sinoči, kmalu po 21. uri, so svoj velik (pred)prvomajski kres, kot že dobro desetletje doslej, spet prižgali tudi v Dečnem selu. Čez cel večer se je do jutranjih ur ob njem oglasilo čez tisoč obiskovalcev in se ob ogledu kresa še zabavalo z Ines Erbus in skupino Džuboks.

Za tradicionalno kresovanje na predvečer praznika dela je material prispevala cela vas in okolica, letos je kres dosegel rekordno višino devetih metrov. Ivan Kostevc iz Bubka bara rad pove, da je kres skupinsko delo.

Nad varnostjo je bdelo Prostovoljno gasilsko društvo Dečno selo.

