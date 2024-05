dolenjska

»Pridobljenih delavskih pravic ne damo«

1.5.2024 | 20:00 | M. L.

Debenec - Robert Kabur in Tomo Ritonija sta prejemnika priznanj Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za leto 2024; priznanji sta prejela na današnjem tradicionalnem prvomajskem sindikalnem srečanju na Debencu nad Mirno, ki ga je v okviru sindikalne regijske organizacije zahodne Slovenije pripravila območna organizacija Dolenjske, Bele krajine in Posavja.

Robert Kabur, ki je član sindikata Ursa Novo mesto, je priznanje prejel med drugim za prizadevnost pri zagotavljanju zdravih delovnih pogojev zaposlenih.

Tomo Ritonija (drugi z leve) in Robert Kabur (tretji z leve) sta prejemnika sindikalnih priznanj za leto 2024. Na prvomajskem srečanju na Debencu sta jima priznanji podelila Lučka Böhm in Igor Iljaš.

Tomo Ritonija, predsednik sindikata Zdravstveni dom Črnomelj, je dobil priznanje za učinkovito delo v sindikalni podružnici in za delo v republiškem odboru Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije.

Zbrane sta pozdravila regijski koordinator ZZZS za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje Igor Iljaš in župan občine Mirna Dušan Skerbiš.

Slavnostna govornica je bila izvršna sekretarka ZSSS za varnost in zdravje pri delu, Lučka Böhm. Kot je rekla, so sindikatu v zadnjem letu uspele tri velike zmage. Tako je z napornimi pogajanji sindikat dosegel sprejetje pravilnika o poklicnih boleznih, pravilnik o ročnem premeščanju bremen in pred poldrugim mesecem še pravilnik o zaščiti delavcev pred nevarnimi snovmi na delovnih mestih. Ampak sindikalne zmage so, kot je rekla, »etapna tekma, zmagaš v prvi etapi, ampak takoj se začne druga etapa«. In ta druga etapa je po njenih besedah to, da je treba pripraviti delodajalce, da to, kar piše v uradnem listu, se tudi začne v izvajati v praksi v podjetjih. Delodajalci po njenih besedah nasprotujejo izvajanju določil pravilnikov, ampak sindikat vztraja pri uresničevanju zapisanega.

Izvršna sekretarka ZSSS Lučka Böhm je napovedala, da sindikat ne bo pristal na zahteve delodajalcev za zmanjšanje delavskih pravic.

Kot je rekla, so v lanskih pogajanjih o noveli zakona o delovnih razmerjih delodajalci zahtevali odpravo zaščite sindikalnih zaupnikov, zaščita pred odpuščanjem starejših od 55 let, da prvi trije dnevi bolniške odsotnosti ne bi bili plačani, da naj se zmanjšajo regresi, da naj se zmanjšajo plače, zato ker naj se ukine dodatek na delovno dobo in da naj se plače lahko tudi zmanjšujejo na račun negativne delovne uspešnosti, kot je rekla slavnostna govornica, ki je poudarila: »Pridobljenih delavskih pravic ne damo, zanje se bomo borili, tako kot so se borili naši predhodniki. Ravno obratno. Če imamo evropske cene, zahtevamo tudi evropske plače,« je rekla Lučka Böhm. Povabila je na dneve odprtih vrat Zveze svobodnih sindikatov 14. 15. in 16. maja. Takrat bodo delavci lahko v pisarnah sindikata po Sloveniji dali v presojo svoje pogodbe o zaposlitvi strokovnjakom za delovno pravo.

Na srečanju, ki ga je ustvarjalno povezovala Petra Krnc Laznik, so nastopili Občinski pihalni orkester Trebnje in trebanjske mažorete, učenki Osnovne šole Mirna Maša Zupan in Klara Končina, ki ju je na nastop pripravila Maja Marinč, harmonikarji Glasbene šole Trebnje Matej Kovačič, Nejc Zaletel in mentor Tomaž Rožanec ter ansambel Pogum in Boris Kopitar.

Prireditev je povezovala Petra Krnc Laznik.

Debenec je danes privabil številne obiskovalce. Med njimi je bila tudi družba s Trebelnega, ki se je na vrh pripeljala z vozom – »platonarjem« s konjsko vprego. »Vsako leto se pripeljemo z vozom. Po navadi pride z vozom tudi Anton Železnik. Letos ni, je pa letos voz 'rental', jaz pa sem vpregel kobilo Bebo. V hrib smo šli z voza, da je lažje vlekla,« je povedal voznik Tomo Tomič.

Srečanje je bilo več kot lokalno dolenjsko. Peter Novak z družino je prišel z Gorenjske. Je z Vrhtrebnjega, živi v Škofji Loki, na Debencu je bil prvič. »Pri nas na Križni gori nad Škofjo Loko so prvomajska srečanja in tam sem bil že večkrat. Zdaj pa sem se odločil, da pridemo na Debenec. In lahko rečem: tu so prijazni ljudje, odlično vzdušje, dober dostop, dobra organizacija, dobra glasba,« je povedal Peter. Tokratni obisk Debenca bo nemara uvrstil med svoje planinske poti. Kot je namreč povedal, sta z ženo Simono prehodila že skoraj celotno slovensko planinsko transverzalo. »Bil sem dvaindvajsetkrat na Triglavu. Najraje hodim na 1.666 metrov visoki Ratitovec. Sem prijatelj Ratitovca, tja grem po petnajstkrat na leto,« je še povedal. Njegova žena Simona je navdušena nad Dolenjsko. »Ljudje so sproščeni, polni energije. Sem Štajerka, ampak Dolenjska mi je zelo všeč,« je rekla.

Zbrani množici na Debencu je zaigral Občinski pihalni orkester Trebnje.

Jože Miklič, nekdanji sindikalist, je vesel, kot je rekel, da se nadaljuje tradicija prvomajskih srečanj in da na te dogodke prihaja spet vse več ljudi. »S tem se ohranja sporočilo prvega maja, mednarodnega delavskega praznika. Ljudje se danes zavedajo, da se je treba boriti za delavske in ostale pravice, kajti kapital gre svojo pot. Ta boj je nujen, zato pa, državljani, bodite solidarni, borite se ne samo zase, ampak tudi za druge,« je dejal sindikalist Jože Miklič.

Nekdanji sindikalist Jože Miklič je ob prihodu seveda prejel rdeč nagelj, simbol sindikalnega boja.

‹ nazaj