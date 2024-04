gospodarstvo

Melamin se je lani vrnil k dobičku

24.4.2024 | 08:45 | STA; M. K.

Kočevje - Melamin je lani ustvaril 45,4 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 24 odstotkov manj kot leto prej. Čisti dobiček je znašal skoraj 1,1 milijona evrov, potem ko je leto prej končal z 1,8 milijona evrov izgube. Melamin je do konca lanskega leta po hudi delovni nesreči leta 2022 obnovil okoli 70 odstotkov proizvodnih zmogljivosti.

Foto: arhiv; Melamin

Med dejavniki, ki so vplivali na lansko poslovanje družbe, so v kočevskem Melaminu med drugim izpostavili nadaljevanje vojne v Ukrajini, ki posredno močno vpliva na gospodarstvo v EU, krizo na Bližnjem vzhodu in otežen transport blaga skozi Sueški prekop.

"Vsem tem vplivom se pri svojem poslovanju nismo mogli izogniti, saj je prišlo do ponovnega trenda dvigovanja cen naših ključnih surovin v zadnjem četrtletju leta 2023, ki pa se nadaljuje tudi v začetku leta 2024," so zapisali v poslovnem poročilu, ki so ga objavili na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Lani je v podjetju še naprej potekala intenzivna obnova proizvodnih zmogljivosti in vseh podpornih procesov, potrebnih za nemoteno delovanje, ki so bili poškodovani v delovni nesreči leta 2022. "Do konca leta nam je tako uspelo vzpostaviti približno 70 odstotkov proizvodnih zmogljivosti v primerjavi z letom pred izrednim dogodkom," so zapisali.

Maja 2022 je v hudi delovni nesreči umrlo sedem ljudi, od tega pet delavcev zunanjega izvajalca in dva zaposlena iz družbe Melamin. Do nesreče je prišlo pri pretakanju ene izmed surovin za proizvodnjo sintetičnih smol iz zabojnika, naloženega na tovornjaku, v skladiščno cisterno z drugo nekompatibilno surovino.

V zvezi s potencialno novo lokacijo, kamor naj bi preselili del proizvodnje v prihodnosti, so izvedli dodatno preliminarno študijo, končno poročilo o njenih izsledkih pa bodo zainteresirani javnosti predstavili letos.

"Verjetno pa bo za vzpostavitev te nove bolj oddaljene proizvodne lokacije v primerjavi s prvim rezultatom študije potrebna sprememba državnega prostorskega načrta. Vse to bo zahtevalo dodaten napor in čas ter prav gotovo tudi pomoč države in občine pri ureditvi osnovne infrastrukture na tej lokaciji," so zapisali.

Njihov cilj je, da bi do konca letošnjega leta dosegli 80 odstotkov nekdanje proizvodnje in potem z uvedbo okolju prijaznih smol nadomestiti preostalih 20 odstotkov izpada zaradi prenehanja proizvodnje epiklorhidrinskih smol. To bo v celoti možno šele v naslednjih dveh letih, so ocenili.

Do konca leta načrtujejo, da bodo začeli počasi zaganjati tudi proizvodnjo melaminskih flisov, kjer pa bodo potrebne še dodatne investicije v optimiziranje linije, da bi lahko v prihodnjih letih opazno prispevala k realizaciji podjetja, so med drugim še zapisali v podjetju.

