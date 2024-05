šport

Košarkarji končnico začeli udarno

5.5.2024 | 08:45 | D. P.

Novo mesto - Košarkarji Krke so dobro začeli končnico državnega prvenstva v ligi Nova KBM.

V igro je za Krko stopil tudi domači up Anže Bobnar in se v statistiko vpisal z dvema točkama in dvema skokoma. (Foto: D. P.)

V prvi četrtfinalni tekmi so doma premagali LTH Castings iz Škofe Loke z 98:74 (21:25, 25:13, 28:13, 24:23). Druga tekma bo v torek, v Škofji Loki, Krkaši pa bi se z morebitno zmago že uvrstili v polfinale.

Krka : LTH Castings 98:74 (21:25, 25:13, 28:13, 24:23)

Krka: Planinić 12 (3 sk), Hamilton, Stergar 17 (2 sk, 5 as), Bobnar 2 (2 sk), Bačvić 8 (6 sk, 4 as), Cerkvenik 20 (6 sk, 5 as), Jurković 18 (2 sk, 3 as), Špan 10 (4 as), Plut, Škedelj 11 (12 sk).

Košarkarji Krke so prvo četrtfinalno tekmo začeli v postavi Jan Špan, Miha Cerkvenik, Leon Stergar, Miha Škedelj, Darko Planinić. Jurij Macura in Marko Radovanović sta zaradi poškodb že končala sezono, zaradi poškodbe pa je tekmo izpustil Jarius Hamilton. Uvod Krke je bil dober, saj je povedla z 11-7 in s 17-12. Temu je sledil delni izid gostov 13-4, ki so po prvi četrtini vodili s 25-21, V tej četrtini je Leon Stergar dosegel osem točk, naša ekipa pa je izgubila štiri žoge. V dresu gostov je bil razigran Siniša Bilić z 10 točkami. V nadaljevanju je Krka pokazala več. Še posebej impresiven je bila uvod v 2. četrtino, ko so dosegli devet zaporednih točk, z zabijanji pa sta ta del obeležila Robert Jurković in Miha Škedelj. Krka je tako dobila prvi polčas s 46-38, Miha Cerkvenik pa je bil z 10 točkami prvi strelec Krke.

Leon Stergar v akciji (Foto: D. P.)

V nadaljevanju se razmerje moči na parketu ni spremenilo. Krka je hitro naredila delni rezultat 14-2 in že sredi tretje četrtine rešila dilemo okoli zmagovalca prve četrtfinalne tekme.

5x Krkin naj:

Najboljši strelec: Miha Cerkvenik 20

Največ skokov: Miha Škedelj 12

Največ asistenc: Leon Stergar in Miha Cerkvenik 5

Največ pridobljenih žog: Leon Stergar 2

Najkoristnejši igralec (indeks učinkovitosti): Miha Cerkvenik 28

Miha Cerkvenik je bil najboljši igralec tekme. (Foto: D. P.)

Izjava po tekmi, Gašper Okorn, trener Krke: »Mislim, da smo zasluženo dobili to prvo tekmo, v torek pa želimo to ponoviti. Škofji Loki bi čestital za uvrstitev v končnico po kar nekaj letih. Zaslužijo si vse spoštovanje, saj so bili prijetno presenečenje skozi celo sezono. Sam nerad govorim o naših težavah. Fantje, ki so lahko igrali, so se potrudili in dali svoj maksimum v tem trenutku. Smo pa res v specifični situaciji in igralski kader kombiniramo na vse možne načine. Do torka je dovolj časa, da se potrudimo, odpočijemo in zberemo. Naš želja je, da že v torek končamo četrtfinale, ne bo pa lahko. Nazadnje pa šteje le to, da se uvrstimo iz četrtfinala naprej.«

