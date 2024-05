družabno

Zaključek s Sonjo Gole

17.5.2024 | 17:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Anja Tomšič

V aprilskem srečanju Brez filtra z Anušo je bila gostja aktualna slovenka leta Ana Petrič. Odkrita, neposredna in zanimiva ženska, polna jasnih misli o življenju starostnikov.

Petričeva (na fotografiji levo) je oskrbi starejših poklicno predana že dve desetletji in ob obisku v Novem mestu se je s plaketo in šopkom cvetja zahvalila profesorici na novomeški srednji strojni šoli Šolskega centra Novo mesto Alenki Brežnjak (desno). Dijaki te šole namreč vsako leto izdelajo največ novoletnih voščilnic za stanovalce v domovih za starejše po vsej Sloveniji. V akciji Mala pozornost za veliko veselje, ki jo je pred 9 leti spodbudila prav Ana Petrič, vsako leto izdelajo skoraj pet tisoč voščilnic in to je gesta, ki si zasluži, da zanjo sliši tudi javnost.

Bo pa Anuša v svojem zadnjem pogovornem večeru v tej sezoni, ki bo 29. maja ob 20. uri v Art Caffeju novomeškega kulturnega centra, tokrat gostila še eno posebno žensko. To bo Sonja Gole, dolgoletna prva dama novomeške družbe Adria Mobil, ženska, ki predstavlja najuspešnejšo generacijo direktorjev največjih dolenjskih podjetij.

V začetku letošnjega leta se je po štirih desetletjih pripadnosti Adrii Mobil upokojila, mesto na čelu podjetja pa prepustila mlajšim generacijam. Anuša jo bo popeljala po spominih skozi desetletja, v katerih se je družba s Sonjo Gole na čelu, od domala zavoženega podjetja povzpela do slovenskega izvoznega prvaka. V enem redkih osebnih intervjujev bo poslušalcem spregovorila tudi o tem, kateri dosežki so jo kot osebnost najbolj zaznamovali in kako si oblikuje obdobje mirnejšega življenja upokojenke.

