Grmski dijakinji zmagovalki mednarodnega podjetniškega tekmovanja

17.5.2024 | 15:00 | M. K.

Foto: Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma

Šibenik - Dijakinji Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije Maja Jernejc in Renata Jereb sta zmagali na mednarodnem tekmovanju v podjetniških idejah mladih EUSAIR POPRI YOUTH, ki je potekalo od 15. do 17. maja 2024 v Šibeniku na Hrvaškem.

Zmagovalki

Maja in Renata sta razvili popolnoma naraven in inovativen ekološki pripravek Sluguard, ki se uporablja za zatiranje polžev in listnih uši. Glavno učinkovino pripravka tvori mešanica iz tujerodnih invazivnih rastlin, ki rastejo v Sloveniji. Naravni pripravek Sluguard je primeren za vrtičkarje in kmetovalce (tudi za ekološke pridelovalce), ki želijo na svojih obdelovalnih površinah uporabljati učinkovite in naravi prijazne pripravke. Pripravek se bo prodajal v dveh oblikah: Sluguard Snailie je namenjen uporabnikom, kateri želijo polže in listne uši odgnati iz svojih površin, in Sluguard Quickill, ki je namenjen uporabnikom, ki se hočejo polžev in listnih uši znebiti. Pri raziskovalnem delu v laboratoriju je bila njuna mentorica Jana Goršin Fabjan, dr. vet. med., medpodjetniško idejo pa sta razvili s pomočjo mentorjev v okviru šolskega podjetniškega krožka (Mitja Turk, prof.) ter Razvojnega centra Novo mesto (Janez Gorenc, Anja Hrastnik).

Na tekmovanju so sodelovale srednješolske ekipe iz osmih držav: Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Italije, Severne Makedonije, Srbije, Črne gore in Slovenije. Tekmovanja sta se udeležili kot zmagovalki nacionalnega tekmovanja v podjetniških idejah mladih POPRI, ki je potekalo letos aprila v Novi Gorici.

S svojo idejo sta v mesecu aprilu osvojili tudi 2. mesto na znanstveno-podjetniškem tekmovanju ScienceJam 2024, so še sporočili z njune šole. ScienceJam je tekmovanje tržno usmerjenih znanstvenih projektov za srednješolce. Namen tekmovanja je povezovanje znanosti in podjetnosti, s tem pa razvoj ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja.

