gospodarstvo

Nova prelomnica kočevske Yaskawe

25.4.2024 | 13:00 | D. Stanković

KOČEVJE - Japonska korporacija Yaskawa je včeraj v Kočevju, tik ob obstoječi tovarni industrijskih robotov, položila temeljni kamen za dva nova objekta. Naložba, vredna 32 milijonov evrov, obsega gradnjo evropskega robotskega distribucijskega centra in sodobne stavbe za inženiring in proizvodnjo robotskih sistemov, s katero naj bi zaključili v letu 2025. Tehnološki velikan s tem širi in krepi omrežje proizvodnje in distribucije industrijskih robotov po Evropi, Bližnjem vzhodu in Afriki (regija EMEA).

Temeljni kamen so položili (z desne) minister Matjaž Han, predsednik vlade Robert Golob, kočevski župan Vladimir Prebilič, predstavnika Yaskawe Masahiko Okura in Marcus Mead, japonska veleposlanica Akiko Joshida in direktor Yaskawa Europe Robotics Hubert Kosler.

Z novo naložbo kočevska tovarna prevzema zelo pomembno nalogo, pravi direktor družbe Yaskawa Europe Robotics d.o.o. Hubert Kosler. »V Kočevju proizvajamo trinajst do petnajst tipov robotov, ki so v Evropi tudi najbolj prodajljivi. Ostale, katerih prodaja ni tako velika in se zato njihova proizvodnja v Evropi ne izplača, pa pripeljemo iz Japonske. Danes je koncept tak, da ti roboti prihajajo v skladišči v Nemčijo in na Švedsko, kamor tudi mi pošiljamo svoje robote in krmilnike in od koder jih potem distribuirajo naprej. V prihodnje pa bodo ti roboti prihajali k nam, mi jih bomo opremili s krmilnikom in jih nato dobavljali končnim kupcem v regiji EMEA.«

Yaskawa podpis

Po Koslerjevih besedah v Yaskawi že zdaj potrebujejo vsaj deset novih inženirjev, ne le zaradi novega, pač pa tudi zaradi drugih projektov, ki že tečejo. Na lokaciji v Kočevju je trenutno zaposlenih 145 ljudi, skupaj z ribniškima podjetjema Yaskawa Ristro in Yaskawa Slovenia pa okoli 270. Kot pravi Kosler, naj bi bilo na obeh lokacijah skupaj kmalu zaposlenih več kot 300 ljudi. »V Kočevju proizvajamo robote, ki še niso namenjeni nobenim procesom. V Ribnici pa te robote integriramo oziroma jih namenjamo za različne tehnološke procese in tehnologije. In ta del širimo zdaj v Kočevje z drugo stavbo, namenjeno inženiringu in proizvodnji robotskih sistemov. Torej ne gre za selitev, pač pa za širitev ribniške proizvodnje,« dodaja Kosler.

Širitev tudi v farmacijo

V Kočevju trenutno proizvedejo osemnajst do devetnajst »golih« robotov dnevno. V kočevskem razvojnem centru so razvili tudi robota, ki so ga poimenovali »higienic design« in odpira novo stran Yaskawine robotike. Kot pravi Kosler, se s tem robotom Yaskawi odpirajo vrata tudi na proizvodnih linijah farmacije, laboratorijev, prehranske industrije, kjer doslej ni bila prisotna. Omenjenega robota bodo proizvajali izključno v Kočevju za prodajo po vsem svetu, tudi na Japonskem, v Aziji, Ameriki.

Poleg Koslerja, izvršnega direktorja Yaskawe Electric Corp. in direktorja oddelka za robotiko pri Yaskawi Europe Marcusa Meada so temeljni kamen položili predsednik vlade Robert Golob, minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, japonska veleposlanica v Sloveniji Akiko Yoshida in kočevski župan Vladimir Prebilič, ki je dejal, da dogodek presega občino Kočevje. »S temi naložbami se bo Yaskawa usidrala v ta del Evrope. To je res velika sprememba, dodana vrednost, hkrati pa je plod dolgoletnega dela. Tu ni bilo nobenih bližnjic, zgradili smo poseben odnos in predvsem zaupanje. Partnerji so naložbo napovedali že pred časom in zdaj tudi držali obljubo. Drug do drugega smo zelo korektni.«

Kot dodaja, brez sodelovanja in pravočasnega spreminjanja občinskih prostorskih načrtov, zagotavljanja zemljišč po normalni ceni ter pomoči pri komunalnem opremljanju in pridobivanju vseh potrebnih dokumentov bi bila zadeva bistveno težja. »Tudi sodelovanje z upravno enoto je vzorno, in že sam podatek, da je Yaskawa pridobila gradbeno dovoljenje v treh tednih, verjetno pove vse,« še pravi Prebilič. Po besedah premierja Roberta Goloba je Japonska, kljub njeni oddaljenosti, najpomembnejši azijski partner, sodelovanje med državama pa v zadnjih letih narašča. Kot je dejal minister Matjaž Han, so tuji investitorji Slovenijo že prepoznali kot državo, v katero se splača investirati in kjer je delovna sila pripravljena delati in ima ogromno znanja. »Veseli me, da se je Yaskawa pozicionirala prav v Kočevju in mu dala neko novo energijo, naloga naše države in ministrstva pa je, da njene naložbe budno spremljamo,« je še dejal.

Japonska korporacija Yaskawa, ustanovljena leta 1915, je z letno prodajo 3,53 milijarde evrov eden vodilnih svetovnih dobaviteljev tehnoloških rešitev na področju robotike, pogonov in krmiljenja. V Sloveniji ima tri podjetja: v Kočevju tovarno robotov Yaskawa Europe Robotics, ki so jo po dveh letih gradnje uradno odprli leta 2019, v Ribnici pa že skoraj 30 let družbi Yaskawa Ristro, ki se ukvarja z implementacijo robotov za različne tehnološke procese za vso Evropo, in Yaskawa Slovenija, ki skrbi za trženje in inženiring v regiji.

‹ nazaj