dolenjska

Brezplačni bartholomejčki v vsak slovenski kurnik

4.5.2024 | 11:10 | Besedilo in fotografije: L. Markelj

Jajca kokoši pasme šentjernejski petelin so zaradi petelina Gallus barholomaeus in proste reje bolj zdrava kot jajca kokoši v intenzivnih rejah.

Šentjernej - Člani Društva Gallus Gartholomaeus iz Šentjerneja obeležujejo častitljivo 25. obletnico oblikovanja pasme Šentjernejskega petelina z veliko družbeno koristno promocijsko akcijo.

Letos izvajajo valjenje 28. generacije domače pasme perutnine Šentjernejski petelin. Na slovenskem javnem raziskovalnem zavodu Kemijski inštitut so s preliminarnimi testi oz. analizo izmerili visoko vsebnost holina v jajcih šentjernejskih kokoši, ki so zato bolj zdrava. Holin je gradnik celičnih membran in v telesu pomemben zaviralec zgodnje demence in Alzheimerjeve bolezni.

»Ker želimo poskrbeti za samooskrbo in uživanje domačih jajc šentjernejskih kokoši, dajemo na razpolago tri brezplačne tridnevne piščančke,« pove Stane Bregar, predsednik društva in tudi član strokovnega sveta priznane rejske organizacije, Oddelka za zootehniko pri Biotehniški fakultete ter član odbora za perutninarstvo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Število je omejeno, zato velja pohiteti s prijavo.

Stane Bregar z jato piščančkov pasme šentjernejski petelin.

Uspeh je sad sodelovanja društva z najvidnejšimi strokovnjaki na področju perutninarstva v Sloveniji, s katerimi so s selekcijskim delom oblikovali pasmo kokoši Šentjernejski petelin.

Zakaj ta jajca bolj zdrava?

»Rezultati so pomembni, saj pomenijo doprinos k zdravemu načinu prehranjevanja - z uživanjem jajc šentjernejske pasme kokoši z višjo vsebnostjo holina se bo lažje boriti proti demenci in Alzheimerjevi bolezni, holin je gradnik celične membran, skrbi za normalno delovanje celic v telesu in presnovo maščob, znižuje krvni tlak ...,« pove Bregar.

Razlogov za izredno visoko vsebnost holina in siceršnjo bogato vsebnost beljakovin, vitaminov in ostalih koristnih snovi je po Bregarjevih besedah več. Predvsem je pomembna prosto-pašna reja jat do največ 50 kokoši, izbrana prehrana, lokalno prilagojena pasma, ki dobro izkorišča pašo, kjer sama izbira tisto vrsto hrane, ki jo potrebuje za dobro presnovo, in posledično kvalitetna jajca. Ključno vlogo gotovo igra tudi šentjernejski petelin, pasme Gallus bartholomaus, ki poleg tega, da oplodi jajca, za »svoje« kokoši zelo skrbi - je izreden raziskovalec beljakovinskih priboljškov (črvi, deževniki ...), na kvalitetno hrano jih opozori in jim jo celo prepusti.

‹ nazaj