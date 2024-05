kronika

Voda v bloku

17.5.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 14.43 je na Jakčevi ulici v Novem mestu v večstanovanjskem objektu počila vodovodna cev. Gasilci GRC Novo mesto so do sanacije okvare zaprli glavni ventil na objektu.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIGEL 2 , izvod 4.PROTI TP 1;

- od 10:30 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AC NOVO MESTO-ZAHOD.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLGA NJIVA, izvod 1.1.DOLGA NJIVA.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Kostanjevica grajska, nizkonapetostno omrežje – Resljeva invidualne hiše med 8:00 in 14:00 uro, na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Studenec korito in Novo Studenec med 8:00 in 10:30 uro in na območju TP Sevnica stolpnica med 12:00 in 14:30 uro ter na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Vinji vrh, med 8:30 in 10:30 uro.

‹ nazaj