Trčila tri osebna vozila

17.5.2024 | 18:15 | R. N.

Na cesti v bližini naselja Orešje nad Sevnico so zjutraj trčila tri osebna vozila. (Foto: FB PGD Sevnica)

Ob 9.51 so na cesti v bližini naselja Orešje nad Sevnico, občina Sevnica trčila tri osebna vozila. Poškodovane so bile tri osebe. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, nudili prvo pomoč poškodovanim do prihoda reševalcev, odklopili akumulatorje, počistili razlite motorne tekočine, iz potoka izvlekli vozilo na cestišče, zaprli cesto in nudili pomoč avto vleki. Reševalci NMP Sevnica so poškodovane osebe oskrbeli in prepeljali v SB Brežice in Novo mesto, so sporočili z brežiške izpostave regijskega centra za obveščanje.

Ob tem so še zapisali, da je ob 5.32 v kraju Sotelsko, občina Krško, zaradi posledic močnega deževja, meteorna voda na cestišče in dvorišče stanovanjske hiše nanesla večjo količino zemljin in kamenja. Gasilci PGE Krško so pregledali in zavarovali kraj, odstranili nekaj naplavin in usmerjali promet do prihoda cestne službe.

Z regijskega centra za obveščanje Novo mesto pa so sporočili, da je ob 6.28 na Prvomajski cesti v Šentjerneju meteorna voda zalila prostore OŠ Šentjernej. Gasilci PGD Šentjernej so prečrpali meteorno vodo in očistili prostore.

