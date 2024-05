gospodarstvo

Brezposelnost še upada - Nekateri sploh ne povprašujejo več

1.5.2024 | 13:00 | D. Stanković

Novo mesto - Stopnja registrirane brezposelnosti na Dolenjskem in v Beli krajini je bila po zadnjih, januarskih podatkih enaka slovenskemu povprečju, to je 5,2 odstotka, kar je ena najnižjih v zgodovini države. Med uradi na našem območju so precejšnje razlike – v Črnomlju in Metliki znaša 8 odstotkov, v Novem mestu je bila 4,8-odstotna, v Trebnjem pa je padla na 3 odstotke.

Tatjana Muhič, direktorica novomeške območne službe Zavoda RS za zaposlovanje (Foto: D. S.)

Na Dolenjskem in v Beli krajini se je v evidenco brezposelnih v prvih treh mesecih letos prijavilo 728 oseb, med katerimi je bilo največ delavcev, ki se jim je konec leta iztekla pogodba za določen čas. Nekaj več kot sto prijavljenih je bilo opredeljenih kot presežni delavci, 87 je bilo iskalcev zaposlitve, sedem ljudi pa je izgubilo zaposlitev zaradi stečaja. Iz evidence se je v tem času odjavilo 772 oseb, med njimi 501 zaradi zaposlitve.

»Novih prijav je bilo za 1,5 odstotka manj kot v istem obdobju lani, kar kaže na ugoden trend upadanja števila brezposelnih. Tudi odliv je za 1,7 odstotka manjši kot v istem obdobju lani, kar pripisujemo temu, da smo že zelo izčrpali možnosti, ki jih imamo v evidenci brezposelnih oseb,« pravi Tatjana Muhič, direktorica novomeške območne službe Zavoda za zaposlovanje.

Stopnja brezposelnosti ena najnižjih v zgodovini države – Na območju Dolenjske in Bele krajine brezposelnost najnižja v Trebnjem – Mnogi delodajalci ne objavljajo prostih delovnih mest, ker vedo, da kandidatov v evidenci brezposelnih ni

