CGP za dividende 12,9 milijona €

15.5.2024 | 09:40 | M. K.

Delničarji novomeškega gradbenega podjetja CGP, ki je prek družb Perspektiva FT, Vizija, Vizija Holding in Lisca v lasti zakoncev Darija in Vesne Južna, so na včerajšnji skupščini med drugim odločili, da se od nekaj manj kot 43,5 milijona evrov bilančnega dobička ob koncu 2023 za izplačilo dividend nameni 12,9 milijona evrov, medtem ko bo 30,6 milijona evrov ostalo nerazporejenih, je razvidno iz zapisnika skupščine na spletnih straneh Ajpesa.

Skupščina je podelila tudi razrešnico upravi pod vodstvom Martina Gosence in nadzornemu svetu, ki ga vodi Vesna Južna.

Vesna in Dari Južna sta ob CGP med drugim tudi lastnika sevniške Lisce. (Foto: arhiv; Mediaspeed)

