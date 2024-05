dolenjska

11. Krkin teden humanosti in prostovoljstva

14.5.2024 | 17:15 | M. K.

Novo mesto - Krkini prostovoljci so v Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva pod sloganom Tudi dobrodelnost je del nas že enajstič širili vrednote prostovoljstva, medsebojne pomoči in medgeneracijskega sodelovanja, sporočajo iz Krke. Dobrodelne dejavnosti so potekale po vsej Sloveniji, pridružili so se tudi krkaši v 21. državah. Znova so se družili s stanovalci v domovih starejših, z varovanci varstveno-delovnih centrov in učenci šol s prilagojenim programom ter z varovanci drugih ustanov. Teden so v jubilejnem letu sklenili z dnevom odprtih vrat na osrednji lokaciji Krke v Novem mestu, na katerem so gostili skoraj 1800 Krkinih sodelavcev in njihovih družinskih članov.

Dan odprtih vrat

''Številni krkaši v dobrodelnosti in prostovoljstvu prepoznavamo svoje poslanstvo bodisi v okviru Krke bodisi samoiniciativno ne le v dobrodelnem tednu, ampak skozi vse leto. Tako že skoraj sedem desetletij na najbolj neposreden način krepimo družbeno odgovornost in humanitarno delovanje. Veseli pa smo tudi vse številčnejšega odziva na dobrodelno akcijo, s katero od leta 2012 širimo vrednote prostovoljstva,'' sporočajo iz Krke in dodajajo, da je akcija tudi letos ponudila veliko priložnosti za dobrodelna dejanja.

DRPD NM - Kemijski poskusi

V minulem tednu je združilo moči blizu 1.000 Krkinih prostovoljk in prostovoljcev. Posebej pa organizatorje veseli, da se jim vsako leto pridruži vse več mladih sodelavcev. Letos se njim je pridružilo več kot 70 novih, vse več je tudi sodelavcev – prostovoljcev iz podjetij iz držav, kjer ima Krka svoja podjetja in predstavništva. To pot so z dobrodelnimi dejanji priskočili na pomoč v 21 državah. Tako so se akciji poleg prostovoljcev v Sloveniji pridružili v Romuniji, na Poljskem, Češkem, Hrvaškem, in Madžarskem, v Nemčiji, na Slovaškem, Bosni, Španiji, Italiji. Z njimi so bili tudi krkaši v Mongoliji, Indiji, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Azerbajdžanu in še v nekaterih drugih državah. Organizirali so podobne dejavnosti - krvodajalske akcije, zbirali bodo oblačila, igrače, knjige in druge potrebščine, organizirali čistilne akcije in dobrodelne bazarje, obiskovali sirotišnice, domove z otroki s posebnimi potrebami in podobno. Nekateri so se odločili, da bodo pogozdovali... S svojimi dejavnostmi se prilagodijo potrebam okolja.

DSO Krško

Pomagali so številnim ljudem, ki se spopadajo z življenjsko stisko, pa tudi tistim, ki se soočajo z osamljenostjo. Zbirali so oblačila, šolske, higienske in druge potrebščine za odrasle in otroke, pomagali na Rdečem križu in Karitasu in na domovih ljudi, darovali kri, pomagali starejšim v Domovih starejših občanov, preživeli čas z varovanci v različnih institucijah in zavodih, zbirali hrano za male živali in urejali zavetišča.

Stanovalce v 20 domovih starejših iz vse Slovenije so spremljali na sprehodih, z njimi vrtnarili, urili spomin, skupaj smo telovadili ter sodelovali na ustvarjalnih delavnicah.

Pester program so letos pripravili tudi za varovance 17 slovenskih institucij, osnovnih šol za učence s prilagojenim programom in drugih zavodov. Zanje so organizirali Pikove športne igre, si ogledali kino predstave in se družili na bazenu v Termah Krka. Razveselili so jih tudi s plesnimi in ustvarjalnimi delavnicami. Krkini prostovoljci so jim predstavili tudi svoje veščine in hobije, kot sta denimo čebelarjenje in potapljanje. V sklopu dobrodelnega tedna pa so na Društvu za razvijanje prostovoljnega dela otrokom nudili tudi učno pomoč in jim predstavili kemijske poskuse.

Že tradicionalno so se odzvali na vabilo k darovanju krvi. Letos so v Ljubljani, Novem mestu, Krškem in Ljutomeru zbrali več kot 77 litrov te pomembne življenjske tekočine. Krvodajalstvo tako ostaja pomemben del Krkine tradicije.

Ves teden pa je na različnih lokacijah – od Novega mesta, Ljubljane, Ljutomera, Šentjerneja, Krškega pa do poslovnih enot Term Krka – potekalo tudi zbiranje oblačil, higienskih pripomočkov in drugih potrebščin. Do konca dobrodelnega tedna so jih v zbirnih prostorih na Krkinih lokacijah po vsej Sloveniji zbrali 2,3 tone. Zbrana oblačila so na Rdečem Križu in Karitasu pomagali razporejati in pripravljati za prejemnike. Na Karitasu so pripravili tudi 700 živilskih paketov. V sodelovanju z obema ustanovama pa so posameznikom pomagali tudi na domu. Naši prostovoljci so tako pleskali, kosili travo, sekali drva, čistili stanovanja in še marsikaj.

Vsako leto se spomnijo tudi na živali, ki so ostale brez svojih skrbnikov. Tudi letos so zbirali hrano za mačke in pse v zavetiščih in je zbrali 56 kilogramov. Z urejanjem okolice in barvanjem pa so poskrbeli tudi za lepši izgled nekaterih zavetišč.

Teden so zaključili z dnevom odprtih vrat v Krki na osrednji lokaciji v Novem mestu, ki je bil ob jubileju namenjen Krkinim zaposlenim. Obiskalo jih je blizu 1.800 članov Krkinih sodelavk in sodelavcev s svojimi družinami.

RK NM - sortiranje oblačil

KRKIN TEDEN HUMANOSTI IN PROSTOVOLJSTVA – SKUPNI HUMANITARNI DOSEŽKI V ENAJSTIH LETIH

Z dobrimi dejanji je sodelovalo več kot 10.000 krkašic in krkašev prostovoljcev.

Zbrali so 34,2 ton oblačil, hrane, knjig, igrač, higienskih in drugih potrebščin za Rdeči križ in Karitas.

Darovali so 1.208 litrov krvi.

Na Rdečem križu in Karitasu so pripravili 8.995 prehrambnih paketov in pomagali razvrstiti zbrana oblačila in potrebščine.

Družili so se v 37 domovih starejših občanov, zanje organizirali delavnice in kulturne programe.

Družili so se z varovanci 17 institucij in društev ter osnovnih šol za učence s prilagojenim programom.

Zbrali so 4 tone hrane za male živali, pomagali v zavetiščih in ZOO.

V Krki so gostili skoraj 22.800 obiskovalcev in krkašev, so še sporočili iz Krke d.d.

