dolenjska

Dobri ljudje v zelenih majicah

8.5.2024 | 10:40 | M. K.

Foto: Krka d.d.

Novo mesto - To je oznaka, ki so jo v različnih ustanovah in društvih nadeli Krkinim prostovoljcem. Zelena majica je v enajstih letih postala simbol za humana dejanja, sporočajo krkaši, ki želijo z njimi tudi letos olajšati stiske posameznikov in prispevati k pravičnejši družbi. 11. Krkin teden humanosti in prostovoljstva so začeli v ponedeljek in bo potekal vse do sobote, 11. maja. S številnimi dejavnostmi po vsej Sloveniji bodo ljudem priskočili na pomoč ali pa jih bodo le vključili v svojo družbo in jim polepšali vsakdan. ''Naj gre za krvodajalstvo, zbiranje in pakiranje potrebščin, druženje z varovanci različnih ustanov ali starostniki, pomoč na domu, skrb za zapuščene živali – dobromisleči krkaši se vsakega opravila lotimo z obilo dobre volje in iskreno željo pomagati,'' so sporočili iz novomeškega podjetja.

Karitas - pakiranje živil

V začetku tedna so kri, dragoceno tekočino, ki rešuje življenja, darovali Krkini sodelavci v Novem mestu in v Ljutomeru, v prihodnjih dneh pa se jim bodo pridružili tudi v Ljubljani. V ponedeljek so dan popestrili tudi novomeškemu Medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih Novo mesto, kjer so člani s Krkinimi prostovoljci organizirali pravo tekmovanje v balinanju.

Krvodajalska akcija v SB Novo mesto

Za člane Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja so organizirali ustvarjalno delavnico, na novomeškem Društvu za razvijanje prostovoljnega dela pa so prostovoljci nudili učno pomoč, ki bo potekala tudi v prihodnjih dneh. Pomagali so tudi Humanitarnemu centru Rdečega križa v Ljubljani, se družili s stanovalci domov starejših občanov po Sloveniji in otroke iz Doma Malči Beličeve razveselili s kopanjem na Otočcu. Veliko delovno akcijo – od košnje trave, do sajenja rož in čiščenja – so prostovoljci organizirali v novi bivalni enoti društva Sonček na Bučki. Različne dejavnosti so priredili tudi v varstveno-delovnih centrih in drugih ustanovah za otroke s posebnimi potrebami, na novomeškem Karitasu pa so že tradicionalni pripravljali živilske pakete.

DSO Novo mesto

V Krki so še zapisali: ''Naša dejanja v tem tednu vodita čut za soljudi in odgovornost do širšega družbenega okolja. Ker smo radi prostovoljci. Zavedamo pa se, da lahko pozitivne zgodbe, ki spodbujajo solidarnost, v okolju širimo le skupaj z vami.

Zato bomo veseli vsake objave, ki naj bo spodbuda vsem, ki lahko kakorkoli pomagajo, predvsem pa ljudem v svoji skupnosti posvetijo svoj čas in pozornost. To je v današnjem hitrem tempu še posebej dragoceno.

Skupaj lahko naredimo svet lepši.''

''Rada sem prostovoljka, zato se akcije redno udeležujem. Letos me je pritegnilo sodelovanje s slepimi in slabovidnimi. Lepo so nas sprejeli, in vesela sem, da lahko pomagam,'' je na druženju povedala prostovoljka Anja.

‹ nazaj