dolenjska

FOTO: Rekordna udeležba, lepo vreme, odlično vzdušje

12.5.2024 | 11:00 | Besedilo in fotografije: M. Ž., H. Murgelj

Trška gora - Letošnji pohod po Slakovi poti, ki ga je včeraj Društvo vinogradnikov Trška gora v spomin na dolenjskega virtuoza na frajtonarici in legendo narodno zabavne glasbe pripravilo že enajstič, je postregel z novim rekordom udeležencev.

Vzdružje na pohodu po Slakovi poti je bilo izjmeno. Prišlo je veliko organiziranih skupin, tudi tale četvorica na fotografiji je del precej večje skupine iz drugega konca Slovenije.

Kot je povedal predsednik društva Marjan Lisac je bilo uradno prijavljenih 1250, a se jih na Trški gori pri cerkvi Marijinega rojstva in spomeniku Lojzetu Slaku v času kulturnega programa zbralo preko dve tisoč ljubiteljev pohodništva, še bolj pa Slakove glasbe.»Zelo smo zadovoljni, vreme nam letos res dobro služi. Da se je pot med ljudmi prijela, kaže tudi to, da kličejo takoj po novem letu in sprašujejo, kdaj bo točen datum pohoda. Danes se je spet zbrala vsa Slovenija. Tako, da že zdaj vabimo, da se snidemo 10. maja naslednje leto,« je dejal.

Dobre volje in nasmejani so prihajali na vrh Trške gore.

Ja, lepe vreme, dobra volja in izjemno vzdušje, ki so ga le še dvigovale Slakovih pesmi, ki so jih na glas prepevali na vrhu Trške gore, ni nikogar, ki se je nahajal tam pustilo ravnodušnega. Leopold Pungerčar, nečak Lojzeta Slaka, je dejal, da je družina Slak vesela, da lahko sooblikuje program na Trški gori.

»Veselje je, da ljudje, ki prihajajo vsako leto v večjem številu, ljubijo Slakovo glasbo, mi pa se potrudimo, da jim damo tisto, kar je možno največ,« je poudaril. Tako so letos ta kulturni del obarvali rahlo bolj okroglo, saj obeležujejo 60-letnico Slakove glasbe oz. 60 let, odkar je Lojze Slak začel sodelovati s Fanti s Praprotna in takrat se je, kot je dejal, tudi začela ta čarobna pravljica.

Skladbe so bile iz njegove bogate zakladnice skrbno izbrane za to priložnost. Tako je lahko množica zbranih prisluhnila Ansamblu Glas, ki so med drugim zapeli Deželica sonca in grozdja, Na svetu lepše rožce ni, Veseli kletar, Glas harmonike …. Poleg omenjenega ansambla je nastopila tudi tamburaška skupina folklornega društva Kres Novo mesto.

Tudi Slakova soproga Ivanka in Andrej Bergant

Takole sta nazdravila Slakova soproga Ivanka in Andrej Bergant, edini še živeči ustanovni član zasedbe Fantov s Praprotna.

Zbrane so pozdravili že omenjeni prvi mož trškogorskih vinogradnikov, ultramaratonski plavalec Martin Strel, ki se je pohoda udeležil prvič, in novomeški župan Gregor Macedoni. Ta je dejal, da je vsakoletni pohod po Slakovi poti praznik Dolenjske in njenih simbolov tako cvička kot vinorodnih gričev ter dolenjske gostoljubnosti in dobrosrčnosti, kar je v svoje pesmi vpletel tudi legendarni Lojze Slak, ki je skozi glasbo med številne ljudi po vsem svetu pripeljal tudi Dolenjsko.

»Trška gora je tudi velik turistični potencial, ki ga vsako leto nadgrajujemo. Pri kmetijski šolo se ureja vstopna točka, želimo si, da bi v kratkem prenovili tudi zidanico Marjana Kozine, še ene velike legende. Se vidimo konec maja na Glavnem trgu na Festivalu cvička in ob letu osorej na Trški gori,« je povabil.

Na Trško goro so prišle tudi glasbenikova soproga Ivanka Slak ter njegovi sestri Kristina Rogelj in Jelka Živič, pa tudi Andrej Bergant, edini še živeči ustanovni član zasedbe Fantov s Praprotna. Tako je dejal zbrani množici: »Dober dan vam želim ljubitelji Slakove glasbe. Ansambel Lojzeta Slaka me je pustil tu na zemlji z enim namenom, da vas opazujem kako se obnašate do te glasbe (smeh in aplavz). Vesel sem in srečen, da jim bom lahko enkrat čez kakšnih 20 let poročal, da ste neverjetni uživalci Slakove glasbe, neizmerni ljubitelji njegovega dela ter tudi dela in truda vseh članov Ansambla Lojzeta Slaka. Hvala vam. Tako nadaljujete še najmanj 20 let!«

Pohod po Slakovi poti je sicer dolg 7,5 kilometrov, pot je krožna, dobro označena, tako da jo lahko ljubitelji pohodništva prehodijo kadar želijo. Seveda pa je bila včeraj ob njej še posebej bogata ponudba.

Revija harmonikarskih skupin in orkestrov

Kako lepše kot dan zaključiti ob zvokih harmonike. V kmetijski šoli na Grmu je Turistična zveza Dolenjske in Bele krajine na pobudo vinogradnikov prvič po koronskem času pripravila revijo harmonikarskih skupin in orkestrov, ki je bila sicer že štirinajsta.

Na festivalu so nastopili tudi mirnopeški harmonikarji, pri katerih igra tudi Slakov brat Matija.

Nastopilo je pet zasedb iz Dolenjske in Bele krajine, ki so jih, kot je povedal njen predsednik Jože Barbo, povabili in prav vse so se rade volje odzvale. »Včasih smo imeli do deset skupin, ki so prišle tudi iz drugih koncev Slovenije in upam, da se bo to povrnilo,« je dejal.

Po tri pesmi so tako zaigrali Klub harmonikarjev Povše, Orkester Andreja Bajuka, Čateški m`skvantarji, Društvo harmonikarjev Mirna Peč in Orkester harmonikarjev Janeza Lekšeta.

‹ nazaj