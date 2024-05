dolenjska

Sklepni dogodek 23. dobrodelne akcije »Podarimo knjige«

15.5.2024 | 10:50 | M. K.

Foto: Društvo Kočevarjev staroselcev

Ljubljana - Avstrijska veleposlanica v Sloveniji mag. Elisabeth Ellison-Kramer in predsednik Mohorjeve družbe v Celovcu msgr. mag. Ivan Olip sta v Mestnem muzeju v Ljubljani ob prisotnosti nadškofa in metropolita msgr. Stanislava Zoreta, evropske poslanke Ljudmile Novak, poslanke in predsednice Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu Suzane Lep Šimenko, predstavnice Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu Natalije Toplak Koprivnikar, direktorice Javne agencije za knjigo Katje Stergar in predsednika Kluba koroških Slovencev v Ljubljani Janeza Stergarja sedmim neprofitnim, socialnim, dobrodelnim in izobraževalnim ustanovam v Sloveniji ter Združenju/Associazione Don Mario Cernet (Italija) podarila knjige v skupni vrednosti 50.000 evrov.

Namen akcije, ki poteka že 23. leto zapored, je bralkam in bralcem, še posebej tistim iz ranljivih skupin, omogočiti lažji dostop do knjig, ob tem pa številne ljudi, ne ozirajoč se na starost in spol, spodbuditi k branju, so sporočili iz Društva Kočevarjev staroselcev. Včeraj je bilo v obliki bonov podarjenih preko 2.200 žanrsko različnih knjig slovenskih in avstrijskih avtoric in avtorjev. Prejemnice so organizacije, dejavne na socialnem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem in karitativnem področju.

Tokratni prejemnik je tudi Zveza kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji/Dachverband der Kulturvereine der deutschsprachigen Volksgruppe in Slowenien, katere del je Društvo Kočevarjev staroselcev, ki je v imenu zveze prevzelo vrednostni bon.

‹ nazaj