Fabjanova salama najboljša v državi

14.5.2024 | 09:00 | L. Markelj, fotografije: L. M., M. J.

Visoko/Dolenje Gradišče - Na nekdanji Tavčarjevini, na dvorcu Visoko, je v organizaciji Zveze društev salamarjev Slovenije in Društva ljubiteljev salam Poljanske doline konec tedna potekal 28. finale slovenskih salamiad.

Gre za izbor najboljših salamarjev v državi – na vseh lokalnih tekmovanjih so ocenjevali kar 450 salam, 79, kar pomeni okrog 15 odstotkov, pa se jih je uvrstilo v veliki finale.

Zmage, ki potrjuje večletno dobro delo in trud, se je veselila družina Fabjan iz Dolenjega Gradišča: sin Matevž (v sredini), na katerega je bila pisana salama, ter na levi mama Jožica in na desni oče Jože.

Kot je že kar navada, so se znova odlično odrezali Dolenjci in od prvih desetih mest zasedli kar devet. Zmaga je znova šla v družino Fabjan iz Dolenjega Gradišča v občini Šentjernej, in sicer je priznanje za 1. mesto prejel 30-letni Matevž Fabjan. Njegova salama je dosegla 54,6 točke.

Uspeh ne preseneča, saj so Fabjanovi že vrsto let znani kot odlični izdelovalci domačih kmečkih salam in so na finalu že dosegli zmago – pred dvema letoma je pripadla mami Jožici, enkrat so dosegli 3. mesto, tokrat pa je zmagal sin Matevž.

Veliko presenečenje

Zmagovalec Matevž Fabjan z zmagovalno salamo, okrog nje je še špehovka.

»Prepričani smo bili, da imamo odlično salamo, a vedeli smo tudi, da vsak od prvih desetih najboljših lahko upravičeno pričakuje zmago. Tokrat se je sreča nasmehnila nam in bili smo res presenečeni in presrečni. Od nekdaj smo si želeli ta naslov,« pove oče Jože Fabjan, ki se s salamarstvom ukvarja že kakih 35 let.

To družinsko tradicijo nadaljuje tudi sin Matevž, po izobrazbi mesar, sicer pa pri delu pomaga vsa družina. Vsak ima svoje opravilo. Matevž pove, da je sam izurjen za razkoščičenje mesa ter rezanje špeha na drobne koščke, ki morajo biti lepo vmešani v meso. To mora biti lepo odbrano, s čim manj maščob. Meso je seveda domače, tako svinjina kot govedina, saj Fabjanovi gojijo živino in jo hranijo z domačo hrano.

»Za dobro oz. najboljšo salamo v državi je gotovo v prvi vrsti potrebno kvalitetno domače meso, vpliva pa seveda še vse ostalo, tudi sušenje, zorenje, vseskozi se učimo,« pove sin Matevž. Oče Jože doda, da so letos za tekmovanja naredili štiri serije salam – pri teh so bili torej še bolj pazljivi in natančni, čeprav imajo recept že leta enak.

»Zanimivo, nobena salama ni ista drugi - pomembno je meso, začimbe, vpliva tudi vreme za sušenje, ki je vedno kaj drugačno itd.,« pripomni mama Jožica, ki si je za cilj zadala pridelati dovolj domačega česna za same. Pove še, da salame delajo ljubiteljsko in jih naredijo za domačo porabo, prijatelje in bližnje.

Dolenjci najboljši salamarji

Prvi trije na podelitvi priznanj na Visokem v Poljanski dolini (od leve proti desni): Gregor Fabijan z Vinjega Vrha, Boštjan Peterlin z Vinjega Vrha ter Jože Fabijan iz Dolenjega Gradišča. Vsi so dobili priznanja in lesene salamoreznice.

Jože Fabjan je vesel, da so gradiški salamarji, ki se vsa leta trudijo in drug pri drugem okušajo ter debatirajo o izdelavi salam, že vsaj deset let v državnem vrhu. To je sad trdega dela. Tudi letos so bili odlični.

Zmagala je torej Fabjanova salamana, Na 2. mesto se je zavihtel Boštjan Peterlin (ocena salame 53,3) in na 3. mesto Gregor Fabjan (53), oba z Vinjega Vrha . Sledijo še: Katarina Grčar iz Češnjevka pri Trebnjem, Alojz Peterlin z Vinjega vrha, Marjan Ponikvar z Dolenjega Gradišča, Milan Jakše iz Gorenjega Gradiča, Vida Gubenšek ( (51,7) iz Polzele, Marjan Rebselj z Vinjega Vrha (51,6) ter Milan Janežič iz Škocjana (51,6).

V kategoriji divjačinskih salam sta bila najboljša Andrej in Dragica Košmrlj z Malega Slatnika.

Salame je ocenjevala strokovna komisija, ki jo je vodil Drago Košak, ostali člani pa so bili: Jani Oblak iz Poljanske doline, Dušan Lišej iz Sevnicr, Andrej Košak iz Šentjerneja, Brado Miloševič iz Sevnice ter Dejan Kokot iz Šmarja pri Jelšah. Komisija je pohvalila vse salame in poudarila, da so kvalitete vedno boljše, kar je sad trdega dela, s čimer se je strinjal tudi predsednik Zveze društev salamarjev Slovenije. Ocenjevali so: vonj, zunanji izgled, prerez ter seveda okus – slednja predstavlja 50 odstotkov točk.

