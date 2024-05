dolenjska

Na dvorišču hiše raztrgala mačko

13.5.2024 | 12:30 | M. Žnidaršič

Novo mesto - Kaže, da težavam, ki jih povzročajo popadljivi potepuški psi v Novem mestu, ni in ni videti konca. O tej problematiki smo v Dolenjskem listu že večkrat pisali, nedavno pa se je na nas obrnila Novomeščanka, zgrožena nad dogodkom v Irči vasi, ko sta psa na dvorišču hiše raztrgala mačko.

Potepuški psi, ki jih je v objektiv ujela Novomeščanka.

Ta dva psa, sama je ocenila, da gre za nemškega ovčarja in mešanca, sicer nista povezana s tropom potepuških romskih psov, ki se sprehajajo na relaciji Bršljin–Prečna–Podbreznik. Ti psi ubijajo srnjad sredi ceste, ustrahujejo domačine in sprehajalce, pet psov je lajalo in hodilo za mlado mamico ter njeno leto in pol staro deklico, je naštevala. Ljudje so se že obrnili na novomeško občino in pristojno zavetišče, a se ni zgodilo nič. Glede omenjenih psov, ki sta v noči na 20. april kruto pokončala mačko, pa je dejala, da menda bivata kar v Portovalu in da zanju vedo sprehajalci ter prebivalci Drske in Ulice Slavka Gruma. »Danes je to maček, jutri bo lahko triletni otrok, ki se igra na domačem dvorišču. Ne razumem, zakaj moramo čakati, da se bo zgodilo nekaj zelo hudega, preden bo kdo ukrepal,« je opozorila.

Problematiki potepuških psov v novomeški občini ni videti konca – Na občini iščejo ustrezen način odlova psov z neznanim lastništvom in si želijo sistemske rešitve, ki bi dolgoročno uredila problematiko v sodelovanju z državo in pristojnimi službami

