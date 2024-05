kronika

Kradli bencin, rože in ovce

14.5.2024 | 11:30 | M. K.

Včeraj nekaj pred 7. uro se je zgodila prometna nesreča na parkirnem prostoru v Dobruški vasi. Policisti so ugotovili, da je zanjo odgovoren 21-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v 39-letnega motorista, ki se je v nesreči lažje poškodovan. Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti uvedli prekrškovni postopek.

Vlomi in tatvine

Na območju Drnovega so v noči na ponedeljek neznanci vlomili v rezervoarje šestih tovornih vozil in delovnega stroja iztočili okoli 800 litrov goriva.

Z dvorišča stanovanjske hiše v Šentjerneju je v isti noči nekdo ukradel sedem posod z lončnicami in vrtni okrasni predmet.

V Krški vasi na območju Brežic je med 12. 5. in 13. 5. neznanec z dvorišča stanovanjske hiše odpeljal osebni avtomobil Peugeot 301, kovinsko sive barve, registrskih oznak KK FN-336. Težkega dela ni imel, sa je bilo vozilo odklenjeno, v njem pa kontaktni ključi in dokumenti.

V kraju Mrtvice na območju Krškega je med 12. 5. in 13. 5. nekdo z ograjenega pašnika ukradel šest ovc.

Na parkirnem prostoru v Novem mestu je med 11. 5. in 13. 5. neznanec vlomil v osebni avtomobil in ukradel ribiško opremo. Lastnik ocenjuje, da je z vlomom in tatvino oškodovan za okoli 2.500 evrov.

Sinoči nekaj pred 22. uro je v Krškem nekdo skozi vrata terase vlomil v gostinski lokal in izmaknil menjalni denar in tobačne izdelke. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 3.000 evrov škode.

V minuli noči so v Brežicah neznanci vlomil v avtomat za prehrambene izdelke. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Prijeli tihotapca in migrante

Policisti so včeraj nekaj po 15. uri v Paunovičih na območju PP Črnomelj ustavili voznika osebnega avtomobila Renault megane nemških registrskih oznak. 40-letni državljane Ukrajine je prevažal štiri državljane Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Državljanu Ukrajine so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Slovenska vas, Dobova, Brežice, Jereslavec, Mostec, Jesenice, Trnje) prijeli 41 državljanov Sirije, 16 Afganistana, 12 Indije, osem Nepala, sedem Maroka, šest Pakistana, štiri državljane Bangladeša in Turčije, tri državljane Šrilanke, dva državljana Etiopije in Burundija ter državljana Kitajske.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 71. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 205 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in sedem nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, goljufije, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

