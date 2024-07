kronika

Goreli odpadki in zabojnik

26.7.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 18.00 so posredovali gasilci PGE Krško v Kerinovem Grmu, kjer je gorel odpadni material. Gasilci so požar pogasili in pregledali okolico.

Davi ob 5.08 pa je v naselju Rodine, občina Črnomelj, gorel komunalni zabojnik. Pogasili so ga gasilci PGD Rodine.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AVTOBUSNA POSTAJA NM, izvod 5. VOLČIČEVA;

- od 9:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVI LJUBEN 2, izvod 1. ZGORAJ LEVO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 9:30 in 11:30 na območju TP Bistrica vas Mokronog nizkonapetostno omrežje Bistrica vas; med 7:15 in 9:15 na območju TP Rakovnik nizkonapetostno omrežje Rakovnik; med 8:00 in 14:00 pa na območju TP Srednje Laknice.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Žejno med 08:00 in 04:00 uro, na območju TP Log nizkonapetostno omrežje Marušič med 08:00 in 14:00 uro, na območju TP Breg, Breg Dobje, KK Loka, Loka med 08:00 in 10:00 uro na območju TP Razbor, Ruda med 10:30 in 12:00 uro.

