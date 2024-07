kronika

Obtoženi za uboj matere v Kočevju zanikal krivdo

26.7.2024 | 09:40 | STA; M. K.

Ljubljana/Kočevje - Na ljubljanskem sodišču je bil v četrtek predobravnavni narok zoper 40-letnega Aleša Krošlja, ki mu obtožnica očita, da je decembra lani v Kočevju z neznanim predmetom ubil 67-letno mater. Kot danes poročajo mediji, obtoženi krivde ni priznal, zato ga predvidoma avgusta čaka začetek sojenja, takrat pa bodo tudi znane podrobnosti iz obtožnice.

Kot smo poročali, je Krošelj skupaj z materjo živel v nekdanjem samskem domu v Kočevju. Prav v tem istem bloku je sredi junija letos prišlo do še enega uboja, v katerem naj bi ženska ubila svojega 32-letnega partnerja. V obeh primerih naj bi šlo za ljudi z roba družbe, ki se niso mogli izviti iz primeža odvisnosti od mamil ali alkohola, poročajo mediji.

Stanovanjski blok v središču Kočevja, v katerem sta se v pol leta zgodila dva umora. Celo v istem nadstropju. (Foto: arhiv DL; M. G.)

Po pisanju Večera tožilec Sedin Kičin Krošlju v obtožnici očita uboj 67-letne matere, ki naj bi jo 5. decembra lani v stanovanju, kjer sta živela, z neznanim predmetom tako hudo pretepel, da je zaradi poškodb umrla na kraju dejanja.

Da naj bi materi vzel življenje, ko je bilo zaradi dolgotrajnega uživanja mamil in alkohola njegovo razumevanje dejanj bistveno zmanjšano, je sicer že v sodni preiskavi ugotovil sodni izvedenec psihiatrične stroke Dragan Terzič, dodaja časnik.

Tožilec sicer na predobravnavnem naroku obtožnice ni prebral, saj je obtoženi izjavil, da razume, kaj mu očita tožilstvo, a da ni kriv. Obramba je nato ob pričah in dokazih, ki jih je predlagalo že tožilstvo, predlagala še neposredno zaslišanje izvedenca Terziča, s čimer se je strinjal tudi tožilec.

Kaj natančno tožilstvo očita Krošlju, bo znano šele na začetku glavne obravnave, za zdaj pa je znano tisto, kar so dva dni po dogodku sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Takrat so pojasnili, da so v stanovanju na območju Kočevja našli mrtvo 67-letno žensko. Ker so sumili, da je umrla nasilne smrti, so začeli preiskavo, za zločin pa so osumili 40-letnega moškega, ki je z oškodovanko v sorodstvenem razmerju.

Po uboju so nekateri sosedje povedali, da naj bi med sinom, torej obtoženim, in materjo že dolgo tlelo. Oba naj bi bila že leta odvisna od drog in alkohola, brezposelni sin naj bi bil večkrat verbalno nasilen do matere, ki je bila že nekaj let upokojena.

Krošelj se po informacijah Večera ves čas zagovarja, da ni vzel življenja materi. Povedal naj bi, da se je tega dne "zadel" in zaspal. Ko se je zbudil, je mamo, ki je bila poškodovana, in sicer predvsem po glavi, našel negibno. Menil je, da je padla po stopnicah in se poškodovala. Čeprav ga je ob pogledu na negibno mamo zajela panika, jo je začel oživljati, vendar je bilo že prepozno. Policije ni poklical, ker ni imel telefona, prav tako ne mama. Policijo je šele nekaj ur pozneje obvestil obtoženčev sin, ki je prišel k očetu na obisk.

