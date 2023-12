Umor, ki je pretresel Kočevje

7.12.2023 | 16:40

V tem stanovanjskem bloku se je zgodil umor. (Foto: M. G.)

Kočevje - Poročali smo, da so v torek popoldan kočevski policisti v stanovanju našli mrtvo 67-letno žensko in da so odvzeli prostost 40-letnemu osumljencu, ki je s pokojno v sorodstvenem razmerju.

Kmalu se je izvedlo, da je osumljenec kaznivega dejanja sin, s katerim je živela pokojnica v najemniškem stanovanju nekdanjega t.i. samskega bloka na Trgu sv. Jerneja v središču Kočevja. Sosedje so povedali, da so nazadnje v petek ali soboto slišal vpitje in takrat naj bi sin mamo tako hudo pretepel, da je zaradi poškodb umrla. Policisti so jo našli v kopalnici.

Osumljenec se je do sosedov vedel primerno, do mame pa je bil nasilen, še posebej okoli prvega v mesecu, ko je prejela pokojnino, vedo povedati sosedje. »Verjetno je bilo tako tudi ob koncu tedna ali med vikendom, ko jo je pretepel. Jaz je od takrat nisem videla. Ko je policija stopila v stanovanje, sem že slutila, da se ji je pripetilo najhujše,« je povedala soseda, ki je bila pretresena ob tem prizoru.

Vsi sogovorniki so pritrdili, da naj bi bil osumljenec narkoman in da je od mame izsiljeval denar za mamila. Ali je bil razlog za okruten umor res denar, bo zagotovo pokazala preiskava.

M. G.