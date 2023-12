67-letnica umrla nasilne smrti?

6.12.2023 | 14:45

Kočevje - Včeraj popoldan so policiste obvestili, da so v stanovanju na območju Kočevja našli mrtvo 67-letno žensko. Vzrok in čas smrti še nista potrjena in sta predmet nadaljnje kriminalistične ter forenzične preiskave, so danes sporočili s PU Ljubljana. V povezavi s tem so policisti zaradi suma kaznivega dejanja zoper življenje in telo odvzeli prostost 40-letnemu osumljencu, ki je s pokojno v sorodstvenem razmerju.

Kriminalisti opravljajo ogled kraja, zavarujejo dokaze in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah smrti, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Več podrobnosti zaenkrat še ni znanih.

M. K.