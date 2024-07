kronika

Z noži in palico nad policista; množični pretep in objestni mladoletni mopedisti

25.7.2024 | 12:00 | M. K.

Včeraj nekaj po 10. uri so policisti prejeli klic na pomoč z območja Krškega, kjer naj bi moški napadel zakonsko partnerko, jo poškodoval in ji grozil, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Nemudoma sta bila na kraj napotena policista PP Krško. Našla sta poškodovano in prestrašeno žensko, nasilneža pa ni bilo na kraju. Poskrbela sta za njeno varnost, potem pa začela iskati moškega in ga opazila v bližini. Nasilnež je kričal nanju, v policista je vrgel ošiljeno cev, potem pa izza pasu potegnil dva večja noža, mahal z njima in jima grozil, da ju bo ubil. Opozoril in ukazov ni upošteval, zato sta zoper njega uporabila plinski razpršilec in sredstva za vezanje in vklepanje in mu odvzela prostost. Zasegla sta mu noža in palico. Na kraj so policisti poklicali reševalce, ko so oskrbeli poškodovano žrtev nasilja v družini. Zoper 62-letnega nasilneža bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj nasilja v družini in napada na uradno osebo, ko opravljajo naloge varnosti.

Pretepali so se v Kerinovem Grmu in v Gazicah

Policisti PP Krško so okoli 12. ure posredovali zaradi pretepa v Kerinovem Grmu. Vzpostavili so javni red in mir in ugotovili, da je prišlo do spora in pretepa med 36-letnim moškim in 35-letno žensko. Moški je z lesenim kolom napadel in poškodoval žensko. Reševalci so jo oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so potrdili, da gre za lažje poškodbe. Okoliščine policisti še preverjajo in bodo na podlagi ugotovitev zoper 36-letnika ustrezno ukrepali.

V minuli noči so policisti posredovali zaradi množičnega pretepa v naselju Gazice. Vzpostavili so javni red in mir, tri osebe so zaradi poškodb potrebovale zdravniško pomoč. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je prišlo do spora in pretepa med petimi osebami, ki so v sorodstvenem razmerju in so bili pod vplivom alkohola. Okoliščine policisti še preverjajo in bodo kršiteljem izdali plačilne naloge.

Hudo poškodovan voznik električnega kolesa

Dopoldne so policiste iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo hudo poškodovanega mladoletnika, ki naj bi se poškodoval v prometni nesreči. Policisti so ugotovili, da se je nesreča zgodila v noči na sredo. Mladoletnik je vozil električno kolo po lokalni cesti v naselju Rihpovec. Zaradi prevelike hitrosti je izgubil oblast nad kolesom, padel in se hudo poškodoval po glavi. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Poškodovani potnici

O prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov pri Hrastu pri Vinici so bili policisti obveščeni nekaj pred 16. uro. Policisti PP Črnomelj so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 65-letni voznik, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 33-letnega voznika, ki je pripeljal iz nasprotne smeri. V nesreči sta se lažje poškodovali potnici iz vozila 33-letnika. Povzročitelju nesreče bodo izdali plačilni nalog.

Prehiter na avtocesti

Policisti so na območju Mokric okoli 9.30 ustavili voznika osebnega avtomobila Audi francoskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 189 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 59 km/h. 31-letnemu državljanu Severne Makedonije so izrekli globo.

Ukrepali zoper več mladoletnih voznikov mopedov

Nekaj pred 21. uro so bili policisti PP Novo mesto obveščeni o objestni in nevarni vožnji mladoletnikov na območju Grma v Novem mestu, ki so vozili le po zadnjem kolesu in ogrožali pešce. Takoj so se odzvali in enega izmed kršiteljev izsledili in ga ustavljali s svetlobnimi in zvočnimi signali. Voznik mopeda znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval vožnjo. Prenehali so s sledenjem mladega kršitelja, saj so ocenili, da bi lahko padel in se huje poškodoval. So pa ugotovili njegovo identiteto in obiskali njegove starše. Seznanili so jih s kršitvami mladoletnika in nevarnim begom, ki bi se lahko končal tudi tragično. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov in vožnje neregistriranega mopeda bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa in Zakona o motornih vozilih za omenjene kršitve določajo globo v višini 1.040 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljajo identiteto še drugih dveh kršiteljev. Zoper oba bodo ustrezno ukrepali.

Policisti PP Sevnica so med kontrolo prometa v Boštanju okoli 21. ure ustavili 15-letnega voznika mopeda iz Sevnice. Med postopkom so ugotovili, da so na mopedu opravljene nedovoljene predelave, zato so moped zasegli, opravljen bo tudi izredni tehnični pregled. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V minuli noči so policisti PP Novo mesto na Belokranjski cesti opravljali meritve hitrosti. Kontrolirali in ustavili so 15-letnega voznika mopeda, ki je vozil s hitrostjo 43 km/h. Zaradi suma, da je vozilo nedovoljeno predelano, so moped zasegli, opravljen bo izredni tehnični pregled. O postopku z mladoletnikom so obvestili starše, o ugotovitvah tehničnega pregleda in o kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili pristojno sodišče.

Pešačil po avtocesti

V minuli noči so policiste obvestili o nevarnem ravnanju moškega, ki naj bi pešačil po avtocesti pri izvozu za Novo mesto. Policisti PP Novo mesto so se nemudoma odzvali in 31-letnika izsledili. Zaradi neupoštevanja opozoril in ukazov so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga po zaključenem postopku odpeljali domov. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

Pod vplivom alkohola in brez vozniške

V minuli noči so policisti med kontrolo prometa na območju Čateža ob Savi zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Opel corsa hrvaških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 24-letni državljan Hrvaške nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, ki ga je odklonil. 24-letniku so zasegli avtomobil, mu odvzeli prostost in ga pridržali. Danes ga bodo privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Vlomi in tatvine

Na parkirnem prostoru avtocestnega postajališča je v noči na sredo nekdo iz rezervoarja tovornega vozila iztočil gorivo.

V Straži je med 21. 7. in 24. 7. neznanec poskušal vlomiti v osebni avtomobil. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 800 evrov škode.

Na območju Stražnjega Vrha je v noči na sredo nezanec skozi pritlično okno vlomil v počitniško hišo, ukradel je električno ročno orodje, živila in električni vodnik. Lastnik ocenjuje, da je z vlomom in tatvino oškodovan za 2.500 evrov.

V Črnomlju je med 23. 7. in 24. 7. nekdo vlomil v dva predala paketomata in ukradel pakete. Okoliščine in višino premoženjske škode policisti še preverjajo.

Med 22. 7. in 24. 7. je v Novi vasi pri Mokricah neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, povzročil je le premoženjsko škodo, povzročeno z vlomom.

Na Podbevškovi ulici v Novem mestu so med 19. 7. in 24. 7. neznanci vlomili v skladiščne prostore in ukradli več opažnih plošč, pokrove jaškov, tlakovce in plošče iz pločevine. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 6.000 evrov.

Migranti

Policisti so včeraj na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Kapele, Rakovec, Mihalovec, Nova vas pri Mokricah, Slovenska vas) prijeli 68 državljanov Sirije, 16 Afganistana, 11 Pakistana, devet Konga, osem Maroka, šest Iraka, pet Bangladeša, štiri državljane Armenije in Turčije, dva državljana Indije in Alžirije, državljana Mongolije in Irana. Na območju PP Krško (Velika vas pri Krškem) so prijeli dva državljana Sirije in Iraka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 84. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 318 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je huje poškodoval voznik električnega kolesa, dve nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in sedem nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 16. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

