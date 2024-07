kronika

FOTO: Na Mirnopeški trčila motorist in avto; na priključku gorelo osebno vozilo

25.7.2024 | 18:10 | L. M.

Danes popoldne ob 14.44 sta na Mirnopeški cesti v Novem mestu trčila motorist in osebno vozilo. Gasilci Gasilsko reševalnega centra Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na osebnem vozilu, pomagali reševalcem pri oskrbi, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče ter pomagali policistom pri urejanju prometa. Za dokončno odpravo posledic nesreče je poskrbel dežurni delavec cestnega podjetja. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto so poškodovanega motorista oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Po trku na Mirnopeški (Foto: FB PKD)

Gorel avto

Ob 15.26 je na avtocesti Obrežje—Ljubljana, med priključkoma Novo mesto vzhod-zahod v smeri Ljubljane, gorelo osebno vozilo. Lastnik je še pred prihodom gasilcev pogasil požar na vozilu. Gasilci Gasilsko reševalnega centra Novo mesto so ohladili motor vozila in nevtralizirali razlite motorne tekočine.

Obstal na odstavnem pasu

Ob 9.43 je na avtocestnem odseku Obrežje – Čatež v občini Brežice kombinirano vozilo obstalo na odstavnem pasu zaradi dimljenja. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator na vozilu.

‹ nazaj