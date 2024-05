posavje

Predlagali, naj vlada na mejo pošlje tudi vojake

12.5.2024 | 07:00 | M. L.

Obrežje - Na mejnem prehodu Obrežje so včeraj spet protestirali proti enostranski odločitvi vlade, da na Obrežju odpre izpostavo azilnega doma na mejnem prehodu Obrežje. Ostro so krizirali vlado, da legalizira nezakonito vstopanje tujcev v Slovenijo, ponovili so, da ne bodo dopustili odprtja azilnega centra in da bodo protestirali tudi v prihodnje.

Kot je rekel rekel predsednik krajevne skupnosti Velika Dolina Fredi Žibert, domačine skrbita glede napovedanega azilnega centra predvsem varnost in humanitarnost.

Skrbi jih, da bodo morali sobivati z migranti, ki niso varnostno preverjeni. »Ne vemo njihove zgodovine in namena njihovega prihoda v Slovenijo. Eno je popisati ljudi, drugo je vedeti, kdo so in kaj so. In jaz si ne predstavljam srečanja na pločniku, v javnih ustanovah, v javnem prevozu s temi ljudmi. Kako naj vemo, kdo so. Ali imajo poštene namene, kriminalne namene, ali so teroristi,« je rekel Žibert, zbrani pa so mu zaploskali.

Italijanska vlada napoveduje, da bo odstopila od schengenskega sporazuma in če se bo to zgodilo, bodo nezakoniti migranti ostajali v Sloveniji, kot je rekel Žibert. Vprašal je, kako varnostne službe preverjajo identiteto migrantov. »Migrantom vzamejo prstne odtise, ne vedo pa, kdo v resnici so ti ljudje, ki so jim vzeli prstne odtise,« je dejal Žibert, ki je poudaril, da odgovornost vlade ne more biti samo politična, ampak mora biti tudi še drugačna. »Naši vladi niso mar meje Slovenije, če dovoljuje, da se tujci, ki vstopajo nezakonito, prosto sprehajajo po Sloveniji,« je rekel Žibert.

Podpredsednik krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem Slavko Bizjak je kritiziral Hrvaško. Kot je rekel, pride večina migrantov v Slovenijo iz Hrvaške, ki jih ne popiše, popisovati namesto Hrvaške jih mora Slovenija, ko vstopijo v našo državo. Že Hrvaška bi morala zavrniti vse, ki na Hrvaško vstopajo brez dokumentov. Napovedal je nove protestne shode.

Brežiški podžupan Aleksander Gajski je poudaril, da je lokacija v občini Brežice, ki jo je vlada predvidela za azilni center, neprimerna v več pogledih. Ta prostor, je logistični plato, tu je parkirišče tovornjakov in ostalih vozil, je z varnostnega vidika nesprejemljiv za migrante ter za tiste, ki so na parkirišču in za domačine. »Tale objekt tukaj za nami. Če je to primerno za kakršno koli dolgo bivanje, potem nekdo nečesa ne razume,« je rekel Gajski. Očital je vladi, da je Obrežje določila kot primerno lokacijo za azilni center brez vsakršne komunikacije, brez vsakršne poštene analize,« je rekel. Poudaril je, da je vzpostavljanje migrantskega centra v nasprotju z brežiškimi načrti in prizadevanji za razvoj turizma kot enega prednostnih lokalnih področij. Kot je rekel, sprejemajo registracijski center, nikakor ne bodo dovolili, da se tukaj vzpostavi azilni dom. Kot je rekel, ta bitka ni izgubljena. Všečkanja na družabnih omrežjih ni pravi način upora, morajo se zbrati na shodih na mejnem prehodu, »da nas vidijo in slišijo«,

Brežiški podžupan Bogdan Palovšnik je očital vladi, da čaka na uradni dupid italijanske vlade, čeprav ta že napoveduje zaprtje meje. »Vaščani se zapirajo v hiše in z balkonov gledajo, kaj se dogaja zunaj. Njim omogočamo svobodo, za nas je to postal zapor,« je rekel in nadaljeval: »Gospod Poklukar, javni poziv: prosim, zresnite se, vaša policija, vaše vodstvo, vaši fantje ne obvadujejo tega v Sloveniji, pokličite na pomoč vojsko.

Palovšnik pogreša podporo poslancev. Palovšnik pogreša podporo poslancev. »Vsi so bili vabljeni, vsi so vedeli za ta dogodek, samo ena oseba je prišla sem na ta dogodek, že tretjič. Ni govorite, da zbira politične točke, to je gospod, ki nam daje podporo. Take ljudi potrebujemo. Če bi imeli več takih ljudi, ne bi imeli takih problemov v Sloveniji. Ena evroposlanka se je ustavila tukaj. Nabira politične točke? Naj jih nabira. Ta gospa bo še naprej evroposlanka, zaradi tega, ker je delala z ljudmi,« je rekel Palovšnik.

Brežiški župan Ivan Molan je vlado označil za arogantno in nesramno, ker sprejema sklepe, ki so neuresničljivi, in sprejema jih mimo ljudi. Tako njeno ravnanje je nesprejemljivo in katastrofa. Po njegovih besedah vladne službe občini na njene zahteve ne dajejo pisnih informacij, kvečjemu ustne ali telefonsko. Tako po županovem mnenju delajo verjetno samo mafijske države in mafijsko vlade, da ne morejo stati za svojimi besedami in da ne dajo dopisa o tem, kaj se dogaja.

Župan je pokazal na trak z napisom stop policija,, ki se je zadnjih dneh pojavil na delu tovornega parkirišča. Trak po njegovem že označuje prostor bodočega registracijskega centra, v katerem bi bilo lahko do petsko ljudi. Danes nas je tukaj mogoče stopetdeset. Tu, na tej lokaciji, kjer mi stojimo, naj bi bilo petindvajset kontejnerjev,« je rekel župan. Kot je poudaril, ne bodo pristali na vladno namero in aroganco vlade in na nespoštovanje sklepov občinskega sveta, ki je bil enotno proti azilnemu centru. »Vladne stranke so potem pritiskale na svoje svetnike, na poslanko, ki se je seveda potem zelo hitro obrnila ploščo, oziroma se več ne smejo udeleževati teh protestov. Dejstvo pa je, da v občinskem svetu se vsi strinjamo, da ta migrantski center oziroma azilni dom ne spada sem,« je rekel župan.

Župan je rekel, da so sprožili upravni spor. Vlada pritiska na upravno sodišče, da bi ugotovilo, da ni pristojno oziroma, da zavrže brežiško pritožbo. Župan upa, da vlada ne bo mimo lokalne skupnosti vzpostavila azilnega centra in ga priklopila na vodovod in kanalizacijo mimo občine in mimo Komunale. Če so bo to zgodilo, to pomeni, da je padla pravna država,« je rekel župan.

Zbrane je nagovoril tudi poslanec Branko Grims. »Vsa podpora! In vztrajajte, kajti danes trdim, da se tu na Obrežju in v Središču ob Dravi brani država Slovenija, brani se slovenska suverenost in brani se pravna država, kar je bistveno. Deset let že opozarjam, da vse, kar se dogaja z ilegalnimi migracijami, je nezakonito, je v nasprotju z mednarodnimi predpisi in v nasperotju s predpisi države Slovenije. Poglejte konkretno: Golobova vlada je najprej umaknila z mje vojsko in potem še zamaknila s same mejne črte policijo. S tem je dejansko onemogočila polno izvajanje zakona o meji in polno izvajanje ustavne norme, ki določa ozemeljsko celovitost Republike Slovenije, to pomeni od same mejne črte na celotni površini. Ker je vlada to storila zavestno, lahko govorimo o naklepu. In naklepna opustitev dolžnostnega ravnanja, naklepna zloraba funkcije, je kaznivo dejanje. In za to bodo prej ali slej morali odgovarjati,« je rekel Branko Grims, in tako kot njegovo predgovorniki požel močan aplavz.

Rekel je, da vlada plačuje nevladnike, ki hodijo na jug spodbujati ilegalne migrante k vdoru v Republiko Slovenijo. »Oni vedo, da to, kar počnejo, je vzpodbujanje tujih državljanov, tujcev, h kršitvi naše zakonodaje, h kršitvi pravnega reda. Ker torej to počnejo zavestno, lahko govorimo spet o naklepu. In naklepno vzpodbujanje h kršitvi zakona je tudi kaznivo dejanje po Kazenskem zakoniku Republike Slovenije,« je med drugim rekel Grims in dodal, da je vse, kar se dogaja v zvezi z ilegalnimi migracijami, »v resnici čisto navaden kriminal«. Vlada, ki ji je zdaj zadeva ušla iz rok, hoče varnostne posledice, ki so v Ljubljani očitne, in v ostalih krajih, kjer pač že imajo azilne domove, prevaliti na vas tukaj na Obrežju, tam ma Središče ob Dravi in potem še na ostale dele Slovenije. Oni s tem hočejo posledice svojega lastnega nezakonitega početja obesiti na vaša ramena, na vaše otroke. In, kar je še huje, situacija se bo še zaostrila, kajti Italijani so sklenili pogodbo z Albanijo, po kateri bodo vse ilegalne migrante in vse, ki bodo na novo prišli, usmerili v Albanijo. In kaj se bo s tem zgodilo? Devetindevetdeset odstotkov ali pa sto jih je, ki niso upravičeni do azila in bodo lepo vzeli pot pod noge in šli po balkanski poti. In na vrhu balkanske poti bo Slovenija postala rdeči žep. Eno leto, še več, sem opozarjal, da Italijani pripravljajo zaporo meje, da bodo odstopili od 'schengna', in so se v parlamentu posmehovali temu, Zdaj je tukaj uradna napoved. Dal jo je minister javno pred novinarji, pristojni minister za to področje. Vlada pa se spreneveda, da še nima uradnega dopisa, namesto, da bi ukrepala takoj, da prepreči škodljive posledice za Slovenijo. Zato mora biti eno samo, jasno sporočilo , ki se da od tukaj: mi ne potrebujemo ne tu ne nikjer v Sloveniji nobenega novega azilnega doma. Potrebujemo samo dosledno zaščito meje, dosledno spoštovanje predpisov vključno z zakonom o meji. To se pravi poleg zaščite meje, ki jo mora zagotoviti policija na mejni črti in Slovenska vojska, pa potrebujemo še remigracijo. Potrebujemo pošiljanje vse mase tistih, ki očitno izrabljajo azilno ureditev in pravni red Evrope in Republike Slovenije, nazaj, od koder os prišli, je rekel Grims.

Zavzel se je za odločen ne politiki, ki potiska Slovence v nevarnost, ki v končni fazi pomeni, da Slovenija izgublja svojo suverenost. »Vso podporo in priznanje vam, ker branite našo državo Slovenijo, ker branite slovenski pravni red, ker branite pravno državo. Bog vas živi! Bog živi Evropo! Bog živi našo domovino Slovenijo!« je rekel Branko Grims.

