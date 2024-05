družabno

Katja je finalistka miss Slovenije

13.5.2024 | 12:40 | Tekst: Renata Mikec

Foto: osebni arhiv Katja Omerzel in FB Miss Slovenia for Miss World

V Starem trgu pri Ložu je bila v soboto polfinalna prireditev letošnjega izbora za miss Slovenije (videoposnetek spodaj pod tekstom). Po več mesecih pridnega dela, različnih izzivov in spoznavanja sebe, so se dekleta tako še zadnjič predstavila v vlogi polfinalistk Miss Slovenije 2024, na prelepi lokaciji letnega gledališča v Loški dolini.

Katja Omerzel je na desni.

Med kandidatkami za ta laskavi naziv bi morali nastopiti tudi dve dekleti iz naše regije – Posavki Anja Novoselc iz Kapel in Katja Omerzel iz Krškega. Anji je nastop prekrižala bolezen, med tem ko se je Katja razveselila uvrstitve v finale in nagrade za naj eko obleko. V finalnem izboru se bo predvidoma decembra predstavilo vseh 15 deklet, samo ena pa bo dobila krono in se potegovala za naziv najlepše na svetovnem izboru.

Katja je prejela tudi nagrado za naj eko obleko.

Katja Omerzel ni zgolj klasična lepotica, pač pa tudi ustvarjalno dekle, ki je del svoje preteklosti razkrila celo v nedavno izdani knjigi. V zgodbi z naslovom Je vse slabo res samo slabo je opisala lastno izkušnjo z motnjo hranjenja, slabo samopodobo in partnerskimi zvezami, ki ji niso prinesli nič lepega. V tistem času prebolevanja »same sebe« je celo izgubljala smisel življenja. Danes ponosna Posavka pravi, da je bilo to obdobje, ki jo je tudi veliko naučilo in ji na pot pripeljalo skrite bisere. Svojo izkušnjo tistega časa je zlila na papir, da bi tako pomagala mladim s podobnimi težavami, o katerih ne želijo govoriti naglas. In danes, ko je Posavka premagala svoje najtežje življenjsko obdobje, stoji na nacionalnem odru lepotic – lepa, iskrena, drugačna, predvsem pa polna življenjskega optimizma.

Kako uspešna bo Katja Omrzel na še eni poti učenja, bomo izvedeli v decembrskem finalu izbora za miss Slovenije, a do tja 15 kandidatk čaka še veliko zanimivih sponzorskih preizkušenj.

Finalistke Miss Slovenije 2024 so tako postale: Katja Omerzel, Nina Žavski, Ajda Nina Vivod, Abbi Sušelj, Helena Pokeržnik, Katja Zver, Saša Poklukar, Nika Kuzman, Neja Prosenjak, Amadea Zupan, Pia Hribar, Allisa Pelka, Lara Senica, Tjaša Žnidaršič in Tara Tofaj.

