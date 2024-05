dolenjska

FOTO: Ste lačni in žejni? V Novem mestu se mudi Karavana okusov!

4.5.2024 | 13:00 | Besedilo in fotografije: L. Markelj

Sredi Glavnega trga sta se mimogrede okrepčala tudi dva avstrijska turista, ki se mudita v naših koncih in bila s ponudbo zelo zadovoljna.

Novo mesto - Deževno vreme ni zaustavilo Karavane okusov, ki se ta konec tedna mudi v dolenjski prestolnici. Res, da včeraj popoldne na Glavnem trgu ni bilo tako živahno, kot bi sicer bilo, a danes je vreme vedro in sončno, in organizatorji vabijo tja vse do 22. ure.

Karavana okusov, katere prva letošnja postaja je prav Novo mesto, je pravi festival odlične ulične prehrane, ko se na eno mesto pripelje deset in več ponudnikov različne ponudbe hrane in pijače na kolesih. Glavni trg je tako poln tovornjačkov in prikolic, ki ponujajo res za vsak okus nekaj. Meniji so pestri, zanimivi…, karavana okusov je prava street food zgodba, ki teče že četrto leto, njen ustanovitelj pa je Matej Špehar. Sam ji zaradi pestrosti ponudbe in raznolikosti vozil reče kar kulinarični cirkus.

Od pic do burgerjev, vafljev, okusov Orienta...

Dogodek v mesto privablja mnoge lačnih ust.

V Novem mestu je danes mogoče okušati marsikaj: Beer Bulli je legendarni VW kombi, ki ima na boku kar 4 orošene pipe za pivo; Pizza Lab je v svoji prikolici premierno pripeljal 200 kilogramsko peč za prave napoletanske pizze; Gabrielo prikolica pripravlja širok meni vafljev in ameriških puhastih palačink; Gud Street Fud pred vašimi očmi peče kultne burgerje, pečene na oglju, fingerfood je pa sploh za prste obliznit; Falafel prikolica pripravlja okuse orienta - falafel, šavormo, baklavo s pistacijo; Boš bom tovornjaček pripravlja mehiško kuhinjo - od burritosov do quesadil; Mango tree trailer boste spoznali po vonjavah tajske kuhinje; Brincelj gin van je vintage IMV kombi, v katerem vam mešajo hude coctaile; v prikolici Skunk Urban Kitchen pripravljajo skunk sendviče; Šiš ponuja brugerje in hot doge; Mangoop prikolica se letošnjo sezono predstavlja s pizza rolicami; Habahaba se letos vrača s svojimi specialitetami - mesnimi pitami, nepotešene vas ne bo pustil niti Wine trailer – mobilni vinski sod.

Bi kak koktejl?

Ekipa gurmanskih potepuhov se tako vsako leto veča, vsak mora zagotavljati visoke standarde, ponudba pa se od lokacije do lokacije spreminja.

Letos Karava okusov načrtuje 12 dogodkov - začelo se je torej ta konec tedna v Novem mestu, zaključek pa je predviden oktobra v Celju. Organizatorji vabijo – pridite, »ker hujšali bomo jutri«!

‹ nazaj