Posledice lahko hude in trajne

Novo mesto - Spletno nasilje predstavlja kompleksen problem. »Zaradi tako imenovanega internetnega trajnega spomina se nasilje na spletu lahko nikoli ne konča, saj zaradi nezmožnosti brisanja neprimernih, sramotnih, intimnih, lahko tudi nasilnih fotografij, videoposnetkov, raznih objav in komentarjev žrtev ob vsakem ponovnem deljenju takšnih vsebin vsakič znova doživlja nasilje. Safe.si je pobuda v okviru centra za varnejši internet, katere poslanstvo je ozaveščanje otrok, najstnikov, staršev, učiteljev in socialnih delavcev o varni rabi interneta in mobilnih naprav,« je na okrogli mizi v Novem mestu poudaril Primož Ferjančič z Ministrstva za digitalno preobrazbo.

Vsi sogovorniki so se strinjali, da je ena najpomembnejših stvari preventiva in da moramo biti tudi odrasli in predvsem starši informirani ter zgled otrokom in mladostnikom.

Policist Janez Mirtič, ki že 20 let dela na področju medvrstniškega nasilja, opaža, da se je to z ulic, igrišč in s šolskih hodnikov v veliki meri preselilo na splet. Policija, pravi, daje velik poudarek preventivi, če do nasilja pride, pa je treba »čim prej o zadevi spregovoriti in povedati nekomu, ki se mu lahko zaupamo – ali je to šola ali starši, ne nazadnje pa tudi policija. Vsak, ki je žrtev nasilja, se lahko obrne na policijo; mi smo vedno pripravljeni pomagati, jo preiskati oziroma zajeziti, da do tega ne bi več prihajalo«. Lani so obravnavali okoli 20 primerov medvrstniškega nasilja na spletu, ki je tudi kaznivo dejanje – tako kot fizično nasilje.

