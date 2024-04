posavje

Vodilo naj bodo vrednote odpora proti fašizmu in nacizmu

30.4.2024 | 14:00 | M. L.

Sromlje - »Danes gre naš poklon vsem tistim, ki so sodelovali v zmagi nad okupatorjem in v boju za osvoboditev naših Brežic,« je rekla brežiška podžupanja Mojca Florjanič v nagovoru zbranim na proslavi na Sromljah, s katero so 27. aprila zaznamovali 80. obletnico ustanovitve Kozjanskega odreda, 83. obletnico ustanovitve Osvobodilne fronte, 1. maj in 9. maj kot dan zmage in osvoboditve Brežic v drugi svetovni vojni. Prireditev je pripravilo brežiško združenje za vrednote NOB ob podpori občine Brežice.

Na tokratni tradicionalni spominski slovesnosti na Sromljah je bilo spet veliko obiskovalcev.

Kot je poudarila Florjaničeva, Osvobodilna fronta ni bila le politično gibanje, ampak je bila simbol upora proti tiraniji ter simbol enotnosti in solidarnosti ljudi, ki so si prizadevali za boljšo prihodnost in so dokazali, da je možno zgraditi družbo, ki temelji na svobodi, enakosti in solidarnosti.

»Danes smo tudi na točki, na kateri se zavedamo, koliko dela na področju delavskih pravic je še pred nami. Mnogi se soočajo z izkoriščanjem, revščino in neenakostjo,« je rekla Mojca Florjanič, ko je spomnila na mednarodni delavski praznik. Pozvala je k enotnosti, kajti le skupaj smo po njenih besedah močni in lahko ustvarjamo boljši svet.

»Boj za svobodo se nikoli ne konča. In je prav, da si obljubimo, da bomo nadaljevali zapuščino vseh, ki so žrtvovali svoje življenje za domovino, svobodo, pravice in vrednote,« je rekla Mojca Florjanič.

Slavnostna govornica je bila ministrica za pravosodje Andreja Katič.

Poudarila je prelomnost in zgodovinski pomen dogodkov ob okupaciji Slovenije in uporu v drugi svetovni vojni. Kot je rekla, je imela okupacija en sam namen, in sicer izbrisati slovenstvo. S tem ciljem je okupator izkoreninjal slovensko kulturo ter izseljeval in pobijal prebivalce zasedenega ozemlja. Odločitev takrat za odhod v partizane je bila po njenih besedah izjemno težka, kajti za to so se ljudje odločali z zavedanjem, da gredo skoraj zagotovo v smrt. Lažje bi bilo uživati mladost, imeti se lepo, se ljubiti, delati na svoji domačiji, v svojem mestu, pa so se odločili, da bodo tvegali za obrambo slovenstva, kot je rekla slavnostna govornica. Posebej se je poklonila Kozjanskemu odredu. »Iz majhnih enot je postal to eden izmed največjih slovenskih partizanskih odredov, ki je igral zelo zelo pomembno vlogo,« je poudarila.

Slavnostna govornica ministrica Andreja Katič je posvarila pred škodljivo neobčutljivostjo za vojne grozote.

Kozjanski odred je po njenih besedah z vojaškimi akcijami povzročal škodo okupacijskim silam. Ob tem je krepil narodno zavest in branil osvobojeno ozemlje. Na osvobojenem ozemlju so partizanske oblasti organizirale šolo in kulturno življenje in z vzpostavitvijo tovrstnega življenja so že nastajali zametki nove države. Država, kot jo imamo danes, je rezultat partizanskega osvobodilnega boja, v katerem je bila izjemnega pomena zaledna pomoč prebivalstva partizanom na bojišču, ter poznejše osamosvojitvene vojne, kot je rekla Katičeva, ki je poudarila, da ne smemo dopustiti poskusov potvarjanja zgodovine.

Vrednote NOB in tudi načela Osvobodilne fronte so po besedah slavnostne govornice pomenili težnjo k večji družbeni pravičnosti. Toda ali danes imamo pravično družbo? »Kaj lahko vsak od nas, predvsem pa politiki, naredi za to, da bo družba pravična, da bo vsak lahko dostojno živel od svojega dela in tudi dostojno na jesen svojega življenja užival sadove svojega dela skozi primerno pokojnino?« se je vprašala ministrica, ki v tem oziru z velikim upanjem gleda na skorajšnja pogajanja o reformi pokojninskega sistema.

Z mislijo na bližnji 9. maj, dan zmage in dan Evrope, je dejala, da je Evropa zrasla na pogorišču vojne. »Vojna prinaša samo slabo za vse udeležence; za napadalce, predvsem pa za napadene. In vedno so žrtve najranljivejši: ženske, otroci, starejši,« je rekla Andreja Katič, ki z velikim obžalovanjem in razočaranjem ugotavlja, da so podobe grozote vojne iz Ukrajine in Gaze postale nekaj vsakdanjega in nas več ne prizadenejo. Toda prizadevati si moramo za mir, zato se po njenih besedah moramo spominjati, kaj je pomenila vojna tudi na slovenskih tleh, kakšen velik davek je plačalo slovenstvo, ob tem pa moramo biti hvaležni partizanom, da so nas osvobodili.

Evropa mora živeti z vrednotami, na katerih je temeljil v drugi svetovni vojni boj proti najhujšemu zlu, proti fašizmu in nacizmu, kot je rekla slavnostna govornica Andreja Katič.

Zbrane je nagovorila tudi predsednica krajevne skupnosti Sromlje Jasmina Juratovec. Med drugim je spomnila na stalno razstavo o Kozjanskem odredu v Domu krajanov na Sromljah ter na naravne danosti ter prizadevnost in gostoljubje prebivalcev teh krajev.

Na prireditvi so se zahvalili Stanetu Preskarju, dolgoletnemu predsedniku brežiškega združenja za vrednote NOB, po katerem je vodenje organizacije prevzel Tadej Škof, ki je tudi nagovoril udeležence proslave. Preskarju se je zahvalil predstavnik krajevne skupnosti Sromlje Ferdo Pinterič, njen nekdanji uspešni predsednik, ki je poudaril, da je Preskar ne le dobro vodil organizacijo, ampak je tudi prizadevno in ustvarjalno nesebično sodeloval s Sromljami.

Ferdo Pinterič (levo) in Jasmina Juratovec sta se zahvalila Stanetu Preskarju za sodelovanje s Sromljami.

Na prireditvi so razvili prapor krajevne organizacije za vrednote NOB Krška vas in podelili priznanja brežiškega združenja za vrednote NOB.

Spored, ki ga je povezovala Ida Ostrelič, so oblikovali Moški pevski zbor Sromlje, Osnovna šola Artiče, Mešani pevski zbor Artiče in Glasbena šola Brežice.

Odmevala je tudi harmonika.

Na prizorišču izjemno dobro obiskane proslave pred Domom krajanov Sromlje sta bila poleg številnih praporščakov tudi 1. spominski dolenjski partizanski bataljon in Revirska spominska četa heroja Rajka iz Hrastnika.

