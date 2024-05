kultura

Pogled v življenje mesta

20.5.2024 | 18:50 | M. L.

Brežice - V Brežicah so odprli ulično razstavo s publikacijo Brežičanke in Brežičani ter njihovo življenje. Razstava, ki je na ogled na Prešernovi cesti, ob gradu, skozi devet zgodb daje pogled v življenje brežiške »Gase« – ulice Stare pravde.

Zbrane je nagovorila predsednica Društva za oživitev mesta Brežice Anita Radkovič. (Foto: M. L.)

Odprtje je del praznika Krajevne skupnosti Brežice, s katerim se spominjajo 18. maja 1353, ko je mesto prejelo potrditev mestnih pravic. Z razstavo so zaznamovali tudi mednarodni muzejski dan, ki je letos namenjen raziskovanju in izobraževanju v muzejih.

Za razstavo so združili moči avtorica dr. Ivanka Počkar ter Društvo za oživitev mesta Brežice, Krajevna skupnost Brežice in Posavski muzej Brežice.

Avtorica razstave dr. Ivanka Počkar (Foto: M. L.)

Na sobotnem odprtju, ki je privabilo precej obiskovalcev, so zbrane nagovorile predsednica Društva za oživitev mesta Brežice Anita Radkovič, direktorica Posavskega muzeja Brežice in prejšnja predsednica društva Alenka Černelič Krošelj in avtorica razstave Ivanka Počkar.

Danilo Pečnik (levo in Bernard Vogrinc sta pravnuka Franca Vogrinca, ki je na stari fotografiji na panoju v ozadju. (Foto: M. L.)

S Prešernove ceste so zbrani odšli po ulici Stare pravde do Vodovodnega Stolpa in na Cesto prvih borcev v Mestno galerijo, kjer so tega dne zapirali marca odprto razstavo Društva likovnikov Brežice z naslovom Mati Zemlja.

‹ nazaj