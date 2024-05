posavje

Brežiški gasilci preverili operativno usposobljenost

21.5.2024 | 08:20 | M. K.

Foto: Občina Brežice

Slovenska vas - Skoraj 400 gasilcev iz vseh 31 operativnih gasilskih enot je konec tedna prikazalo stanje operativne usposobljenosti skozi različne scenarije požara v objektu na Vadbišču sil zaščite in reševanja (ZiR) Občine Brežice v Slovenski vasi. Ugotovitve preverjanja usposobljenosti bo Poveljstvo Gasilske zveze Brežice uporabilo za usmerjanje dela na področju usposabljanj ter ocenjevanje prostovoljnih gasilskih društev na področju operative.

Preverjanje usposobljenosti, ki sta jo nadzirala in ocenjevala inštruktorja iz gasilske šole Ig, si je ogledal tudi župan Občine Brežice Ivan Molan, ki se, kot sporočajo z občune, zaveda, kako pomembno je, da so društva operativno usposobljena, zato se je občina pred letu tudi odločila za vzpostavitev in ureditev vadbišča v Slovenski vasi. V letu 2024 občina namenja za gasilce, ki skrbijo za požarno varnost, dobrih 520.000 evrov. Kot je dejal poveljnik Gasilske zveze Brežice Darko Leskovec je naložba občine v vadbišče najbolj koristna naložba v zaščito in reševanje, čeprav so tudi ostale investicije velike in pomembne, saj omogoča praktično izobraževanje. Brežiški gasilci lahko s ponosom rečejo, da so dobro opremljeni, je dodal poveljnik. Gasilska zveza Brežice zaključuje z dolgoročnim načrtom nabave vozil in opreme, v pripravi je naslednji dolgoročni načrt. V naslednjih 27 letih znaša ocenjena vrednost načrtovanih naložb v opremo, vozila, tehniko ter ostalo 11 milijonov evrov.

Na vadbišču

Svojo usposobljenost so v soboto preverili gasilci, ki so opravili temeljna in dopolnilna usposabljanja. Kot je dejal poveljnik brežiške gasilske zveze, so zaključili tudi tri usposabljanja: tečaj za nižje častnike, tega je opravilo devet gasilcev, za gasilske časnike se je usposobilo 13 in za operativne gasilce 34 pripadnikov prostovoljnih gasilskih društev. Gasilska zveza Brežice je ena redkih, je poudaril poveljnik, ki letno izvede kar tri vrste usposabljanj.

Vadbišče Slovenska vas

Vadbišče je v Poslovni coni Slovenska vas, gre za ograjen prostor površine 4.400 m2 z asfaltirano dovozno potjo in postavitvenimi površinami 1.300 m2. Na vadbišču se nahajajo poligoni; pomožni objekt, dimna hiša in ruševina, katere gasilci uporabljajo za temeljna in permanentna usposabljanja. Prav tako tu izvajajo zaključne praktične izpite za nazive gasilec pripravnik, operativni gasilec in višji gasilec.

Župan na ogledu preverjanja usposobljenosti

