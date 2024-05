posavje

Tedni ljubiteljske kulture

18.5.2024 | 09:00 | M. L.

Pihalni orkester Kapele (Foto: M. L)

Brežice - V Posavskem muzeju Brežice so nedavno z osrednjo državno slovesnostjo odprli letošnje Tedne ljubiteljske kulture v Sloveniji, ki potekajo od 17. maja do 16. junija.

V kulturnem večeru, ki ga je vodila Sara Dirnbek, so pred gradom in v njem nastopili Pihalni orkester Kapele, Otroška in odrasla folklorna skupina KUD Oton Zupančič Artiče, Fantje artiški, Plesno društvo !mani, solisti Tamburaškega orkestra KUD Oton Zupančič Artiče, Mešani pevski zbor Viva Brežice, Izak in Tinka Vukič, Dragomila Šeško in Tinkara Kranjčevič. Osnovna šola Brežice, Gimnazija Brežice, Društvo likovnikov Brežice in Likovna družina KD Franc Bogovič Dobova so prispevali likovno razstavo Medgeneracijski portreti.

Na prireditvi so predvajali etnološki film Tak ti je tu blu na kmetih, ki je nastal v produkciji Sekcije za ohranitev dediščine KD Kapele.

Mešani pevski zbor Viva Brežice (Foto: M. L)

Zbrane so v Viteški dvorani nagovorili direktor Javnega sklada za kulturne dejavnosti Damjan Damjanovič, brežiški župan Brežic Ivan Molan, predsednica Zveze kulturnih društev Slovenije Maja Jerman Bratec in osrednja govornica, generalna direktorica Direktorata za ustvarjalnost Barbara Koželj Podlogar.

Govorniki so pohvalili razširjenost in raznolikost ljubiteljske kulture.

Ta po njihovem medsebojno povezuje ljudi in bogati posameznika in skupnost. »Ljubiteljska kultura je način življenja,« kot je rekla Barbara Koželj Podlogar.

