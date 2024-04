kočevsko-ribniško

Pobratenje z ukrajinsko Bučo

26.4.2024 | 14:20 | STA; M. K.

Foto: Občina Kočevje

Kočevje - Predstavniki občine Kočevje in ukrajinske občine Buča so danes v Kočevju podpisali listino o pobratenju. Osrednji cilj je spodbujanje povezovanja in razumevanja med različnimi skupnostmi, kar prispeva k podpori miru in sodelovanju na globalni ravni, so sporočili z občine.

Občina Kočevje mednarodne partnerske odnose goji od leta 1971. Takrat je prvo listino o prijateljstvu, pozneje pa še listino o pobratenju, podpisala z občino Dolina pri Trstu iz Italije. Aktivno sodeluje tudi z mesti, s katerimi ni pobratena, kot so mesto Fukui iz Japonske, Epone iz Francije in Buča iz Ukrajine. S slednjo je oktobra 2023 v okviru programa U-LEAD z Evropo podpisala sporazum o sodelovanju, zdaj pa je z mestom podpisala še listino o pobratenju.

"S sodelovanjem so bili vzpostavljeni tesni odnosi, katere bi občina želela okrepiti in poglobiti s pisno zavezo v obliki listine o pobratenju, zato je bila podana vzajemna pobuda, da občini pristopita k podpisu," so povedali na kočevski občini.

Današnjemu podpisu listine so prisostvovali tudi veleposlanik v Ukrajini Tomaž Mencin in predstavnica Centra za evropsko prihodnost Jelka Klemenc. Obema je župan Buče Anatolii Fedoruk danes predstavil tudi napredek izgradnje rehabilitacijskega centra v Buči.

Občina Kočevje je od začetka ruske agresije na Ukrajino tudi sicer proaktivno sodelovala pri zagotavljanju različnih oblik pomoči mestu Buča, zlasti humanitarne. Aprila 2022 je zagotovila humanitarno pomoč s tovornjakom, maja 2022 organizirala dobrodelni koncert, avgusta istega leta pa tudi poletni tabor za 15 mladostnikov in dva spremljevalca.

Kočevje ima listino o pobratenju podpisano še z občinami Rab iz Hrvaške, Halluin iz Francije, Oer-Erkenschwick iz Nemčije, Špital ob Dravi iz Avstrije, Prokuplje iz Srbije in Lübbenau/Spreewald iz Nemčije.

‹ nazaj